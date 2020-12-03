В Оренбуржье завершится VIII Международный фестиваль Мстислава Ростроповича

Смотр закончится 3 декабря, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Международный фестиваль Мстислава Ростроповича учреждён Фондом культурных и гуманитарных программ М. Л. Ростроповича в 2010 году в память о легендарном музыканте. В программу смотра, руководить которым будет заслуженный деятель искусств России Ольга Ростропович, входят два вечера камерной музыки.

Фестиваль начался 2 декабря в Оренбургской областной филармонии концертом «Опера-гала», в котором прозвучали арии, дуэты и сцены из опер русских и зарубежных композиторов. Зрители услышали солистку Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Марию Пахарь, солиста Московского театра «Новая опера» им. Е. В. Колобова Михаила Новикова, солиста Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Владислава Попова, солистов Центра оперного пения Галины Вишневской Анну Золотову, Веронику Ершову и Владислава Бирюкова.

3 декабря на сцене филармонии выступят пианисты Пётр Акулов и Василий Черотченко и виолончелист Богдан Ефремов. В их исполнении прозвучат инструментальные концерты Моцарта, Бетховена и Сен-Санса. Руководить оркестром Центра оперного пения будет Ярослав Ткаленко.