В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба»

Участие в смотре примут студенты из разных стран, которые представляют на суд жюри свои первые профессиональные работы, сообщает «Российская газета».

Благодаря фестивалю зрители смогут познакомиться с работами молодых кинематографистов, чьи фильмы пока не тиражируются, но имена которых могут стать известны в мире кино. Среди успешных примеров — дебютантка 2006 года режиссер Зоя Киреева, фильм которой «Девочка-дура» после фестиваля собрал награды еще двух десятков международных смотров.

Пандемия коронавируса вынудила организаторов «Кинопробы» совместить оффлайн с онлайном, ограничив количество зрителей. Однако устроители рады и тому, что он вообще состоялся.

В этом году на фестивале «Кинопроба» представлено 134 фильма, снятых студентами киношкол из 27 стран, в том числе России, Великобритании, Франции, Германии, Швеции и других. В оргкомитете смотра работает четыре комиссии: анимационных, игровых и документальных фильмов, а также жюри из студентов.

В программе смотра также 18 мастер-классов и воркшопов с участием известных российских режиссеров, актеров, сценаристов и продюсеров. Среди них Алексей Федоченко, Сергей Капков, Иван Вырыпаев, Михаил Сегал и другие.