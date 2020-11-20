Любимова высоко оценила потенциал культурной сферы Пермского края

Об этом министр культуры заявила в ходе рабочей поездки в регион, сообщает пресс-служба ведомства.

Министр культуры РФ Ольга Любимова вместе с главой региона Дмитрием Махониным посетила Пермскую государственную художественную галерею.

Чиновники осмотрели основную экспозицию, в том числе уникальный проект «Спасибо, Пермь!», рассказывающий об истории эвакуации российских музеев в годы Великой Отечественной войны.

Выставка была открыта к 75-летию Победы. Музей организовал ее совместно с Третьяковской галереей, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Музеем театрального искусства им. А.А. Бахрушина.

В Пермской художественной галерее находится уникальная коллекция деревянной скульптуры, произведений искусства Строгановских вотчин, коллекции российского искусства XVIII-XX веков и декоративно-прикладного искусства. Сейчас в музее выставлено лишь около 1,5% экспонатов, даже с учетом проводимых выставок в культурный оборот вовлечено лишь 15% экспонатов.

Строительство нового здания галереи является одним из крупнейших региональных проектов, который планируется реализовать к юбилею краевой столицы, рассказал Махонин. Пермский край рассчитывает в этом вопросе на федеральную поддержку, отметил он.