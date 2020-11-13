Фестиваль моноспектаклей в Перми открылся постановками по мотивам Шекспира и Бродского

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Открыли седьмой фестиваль-конкурс моноспектаклей «МОНОfest» спектакль «Разговор в разговоре» по мотивам Иосифа Бродского и «Кукольные страсти по королю Лиру». Смотр в Перми продлится до 16 ноября.

«Разговор в разговоре» в постановке режиссера Владимира Михельсона стал первой попыткой раскрыть текст Бродского в моноспектакле. Действие пьесы идет в ленинградской психиатрической больнице в форме монологов и диалогов противоположных персонажей, роль которых исполняет петербургский актер Олег Алмазов.

Моноспектакль «Кукольные страсти по королю Лиру» поставлен в формате театральной фантазии на тему трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир», адаптированной для подростков и взрослых, говорится в описании спектакля. Свободный пересказ шекспировской трагедии с одной куклой ведет артист Пермского театра кукол Даниил Петров. Актер рассуждает вместе со зрителями на тему любви, предательства, власти, а также отношений отцов и детей.