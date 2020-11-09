Черные копатели навели археологов на средневековое жилище в Тульской области

О некоторых открытиях сезона 2020 года сообщает официальная группа государственного музея-заповедника «Куликово поле» в соцсети «ВКонтакте».

Сезон начался для ученых с неприятного сюрприза — в ходе проверки археологических памятников на одном из средневековых селищ в Заокском районе Тульской области, неподалеку от деревни Калединовка, были найдены грабительские разрытия.

В ходе варварской операции черные копатели повредили часть артефактов. Чтобы сохранить для науки остальную часть, ученые решили немедленно начать на этом месте научный раскоп.

В ходе раскопок на глубине более метра было найдено жилище XI века, сохранившее следы проживания людей, в том числе черепки посуды, лезвия ножей, кости домашних животных и нательные украшения.

В частности, ученые нашли височное кольцо и перстень с орнаментом, переделанный из взрослого на маленький палец ребенка.