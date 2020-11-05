Минкультуры и «Роскино» определили приоритеты для продвижения российского кино

Об этом на пресс-конференции сообщила генеральный директор компании «Роскино» Евгения Маркова.

По ее словам, два ведомства провели классификацию существующих недель кино. Сейчас по инициативе Министерства культуры и других госорганов в год проводится в среднем от 40 до 50 недель кино, отметила она.

«Мы выделили 60 ключевых территорий, из которых выбрали 20 как самые фокусные и приоритетные», — пояснила глава «Роскино». Ведомства произвели классификацию зарубежных кинорынков с учетом запросов отечественных производителей контента, экспертов отрасли и всех аспектов культурной деятельности министерства.

Статистика была проведена в рамках предварительного этапа Russian Film Festival. По словам главы Минкультуры Ольги Любимовой, программа фестиваля существует много лет в самых разных странах, в рамках нее много раз шли недели российского кино.

По классификации Марковой, все рынки сотрудничества России были разделены на категории A, B и C/D.

К категории A Маркова отнесла Великобританию, Францию, Германию,США, Китай, Японию, Израиль и другие. К классу B она отнесла Австралию, Азербайджан, Болгарию, Индию, Италию, Чехию, Польшу, Армению и другие. В категории C/D Маркова указала такие страны, как Австрия, Монголия, Кипр, Египет, Узбекистан, Куба и другие.