Путин обсудит с Советом по культуре влияние на отрасль обновленной Конституции

Президент России проведет заседание совета во вторник, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в ходе заседания будет обсуждаться вопрос о том, как изменилось законодательство по культуре после включения в текст Конституции страны новых статей, посвященных сохранению ее культурного наследия и другим важным темам.

Кроме того, будет затронут вопрос о развитии уникальной отечественной системы музыкального образования, рассказал Песков. На заседании также обсудят развитие культуры в регионах и влияние на отрасль пандемии коронавируса.

«Все работники культуры и все индустрии, связанные так или иначе с культурой, не могли остаться вне влияния коронавируса, тоже испытывают определенные проблемы», — сказал Песков. Поэтому эти вопросы также будут обсуждаться, подчеркнул он.

На заседании выступят худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, гендиректор Большого театра Владимир Урин, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и другие спикеры.