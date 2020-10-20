Новые случаи коронавируса в труппе вынудили БДТ отменить еще три спектакля

Об этом говорится в сообщении театра на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Вслед за спектаклями «Джульетта» и «Война и мир Толстого» администрация Большого драматического театра имени Товстоногова объявила о переносе постановок «Аустерлиц», «Дама с собачкой» и «Слава».

Артисты театра регулярно проходят тестирование, подчеркнули в пресс-службе культурного учреждения. Театр соблюдает все стандарты безопасности, разработанные Роспотребнадзором.

Билеты на отмененные спектакли зрители могут сдать в кассах тетра.

Ранее БДТ сообщил об отмене спектакля «Война и мир Толстого», а также о переносе премьеры «Джульетты» с музыкой Шнурова.