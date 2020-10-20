Пашаев пообещал шокировать общественность новыми данными о деле Ефремова

Бывший адвокат заявил о надежде на сокращение срока лишения свободы актера в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пашаева, он будет рад, если в результате рассмотрения апелляции суд смягчит приговор актёру на один-два года. Однако, считает юрист, шансы на это крайне малы.

«Даже если пять лет назначат, то это будет для него вообще очень хорошо. Потому что и прокуратура возражает, и потерпевшие возражают. Здесь ведь самое главное мнение — это мнение потерпевших, а они все против. Они просят максимальное наказание», – отметил Пашаев.

По его словам, отказ семьи артиста от предложения о примирении с потерпевшими по делу является «игрой». Однако после того, как рассмотрение апелляции закончится, юрист собирается выступить с некими «шокирующими» сведениями, заявил он.

«Я жду апелляции, чтобы не мешать. Как она закончится, я проведу пресс-конференцию. Вы все будете в шоке. Я же никогда ничего не раскрывал, чтобы никому не мешать», – заверил экс-адвокат.

Мосгорсуд рассматривает апелляцию на приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП, совершенном актером в состоянии опьянения в июне. Ранее Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы с отбытием срока в колонии.