Ефремов полностью выплатил компенсацию сыну погибшего в ДТП и покаялся в тюремном храме

В ожидании апелляции актер посетил храм при изоляторе, исповедался и причастился, сообщает RT со ссылкой на ОНК Москвы.

Правозащитники снова навестили актера в СИЗО и проверили его состояние. Михаил Ефремов рассказал им, что в канун Покрова посетил литургию в храме на, исповедался и причастился Святых Христовых Тайн.

По словам артиста, он раскаялся в совершенном и ждёт апелляции на приговор суда. На условия содержания Михаил Ефремов жаловаться не стал. По его словам, он коротает время прогулками и подготовкой к грядущему судебному слушанию, иногда отвечает на письма своих поклонников.

Актер отметил, что получает по 30–40 писем в день.

20 октября Мосгорсуд рассмотрит жалобы адвокатов Ефремова на вынесенный ему приговор. Перед этим он полностью выплатил сумму компенсации, назначенную судом старшему сыну погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.