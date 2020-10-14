Бенедикт Камбербэтч может стать новым графом Дракулой

Имя актера уже фигурировало в контексте произведения Брэма Стокера, пишет газета The Daily Expres

Новую попытку снять киноверсию похождений кровавого вампира планируют Марк Гейтисс и Стивен Моффат, уже выпускавшие сериал «Дракула» с Класом Бангом в главной роли. Идея создать новую сагу у них возникла еще в процессе работы над «Шерлоком» с Камбербэтчем, говорится в сообщении.

Идея возникла, когда киноделы увидели случайное фото с силуэтом Камбербэтча, который поднял воротник Бельстаффа. Разговоры об этом услышали в кинокомпании Universal, работающей над произведениями с антигероями наподобие Франкенштейна, Человека-невидимки и Человека-волка.

Universal давно планирует создать полноценные киновселенные наподобие своего конкурента Marvell, привлекая таких актеров, как Хавьер Бардем, Том Круз, Джонни Депп и другие.

Камбербэтча планируется привлечь к к спин-оффу под названием «Ренфилд». Это один из второстепенных персонажей истории, склонный к зоофагии, проживающий в психиатрической клинике, очень проницательный и опасный, к тому же поклоняющийся графу, что приводит его к смерти от рук злодея, которого и сыграет Камбербэтч.