В ожидании отправки в колонию Ефремов увлекся настольным теннисом

Актер проводит время в спортзале СИЗО-5, рассказал ТАСС правозащитник Иван Мельников.

Осужденный за смертельное ДТП артист играет с сокамерниками в пинг-понг, отметил правозащитник. Для нового хобби он попросил родственников передать новые ракетки, добавил Мельников.

Спортзал, в котором актер занимается спортом, является отдельной камерой со столом для настольного тенниса, тренажерами, штангой и гантелями, но Ефремов не может заниматься чем-то еще по состоянию здоровья, отметил Мельников.

«Кроме тенниса, Ефремов отвечает на письма поклонников, которые приходят к нему в большом количестве», – отметил правозащитник.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в гибели Сергея Захарова, находившегося за рулем встречной машины в момент ДТП с актером. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима.