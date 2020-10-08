Театр «Сатирикон» снова сыграет «карантинный» спектакль о трудных подростках

Показы состоятся 8 и 9 октября, сообщила пресс-атташе театра Екатерина Купреева в разговоре с ТАСС.

Театр имени Аркадия Райкина представит спектакль по пьесе Людмилы Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна», премьера которого была показана онлайн во время карантина из-за пандемии коронавируса. Показы 8 и 9 октября пройдут на сцене Учебного театра Высшей школы сценических искусств, сообщили в театре.

На момент объявления карантина спектакль «Дорогая Елена Сергеевна» уже был готов к выпуску, поэтому 27 марта в Международный день театра «Сатирикон» сыграл премьеру при пустом зрительном зале, вещая на аудиторию в 12 тыс. человек в прямом эфире. «Карантинная пауза перед реальной премьерой и встречей со зрителями оказалась очень длительной, но мы надеемся, что по-настоящему нормальной жизнью наш спектакль заживет осенью», – отметила пресс-атташе.

Спектакль основан на пьесе Людмилы Разумовской, опубликованной в 1981 году. По сюжету, выпускники приходят поздравить свою преподавательницу с днем рождения, стремясь на самом деле забрать у нее ключ от сейфа с экзаменационными работами.

Режиссером стал выпускник мастерской Камы Гинкаса Высшей школы сценических искусств Владимир Жуков, который представил известную психологическую драму как историю о границах морали и совести в современных реалиях, в которых диктуют правила те самые «трудные подростки» времен упадка СССР.