В Китае нашли кладбище принесенных в жертву женщин эпохи каменного века

07.10.2020
Крупное кладбище было найдено неподалеку от руин древнего города Шимао в провинции Шэньси на северо-западе Китая. По мнению ученых, возраст некрополя составляет около 4000 лет.
Поселение, рядом с которым было найдено кладбище, покрывает площадь около миллиона кв. метров. Ученые нашли в захоронениях останки принесенных в жертву женщин, рядом с которыми были положены изделия из нефрита. Подобные захоронения являются отличающей особенностью Шимао, сообщил руководитель Чжайшаньского археологического проекта Шао Цзин.
Предварительное исследование показало, что поселение относилось к культуре Луншань периода позднего неолита. Носители этой культуры жили в среднем и нижнем течении реки Янцзы.
Сейчас археологи раскопали уже 21 гробницу, в которых находились вертикальные ямные захоронения. Из могил было извлечено множество изделий из янтаря, камня и керамики, говорится в сообщении.