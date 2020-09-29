На Ямале нашли средневековое захоронение ребенка с головой в котле

Об этом открытии сообщает научный центр изучения Арктики.

Находку сделали в ходе раскопок в Приуральском районе в районе озера Большой Полуйский сор во время археологической разведки. Ученые нашли два могильника XV-XVI веков, а также два некрополя XVIII-XIX веков.

Один из могильников относится к позднему Средневековью XVI века. Ученых удивили зафиксированные на нем погребальные обряды, не характерные для севера Западной Сибири. В рельефе, получившем рабочее название Нюрымпосллор-2, нашли 16 могильных впадин, из которых . вскрыли одно захоронение ребенка возрастом 6-7 лет.

Тело ребенка было уложено на спину ногами к реке. На его голову был одет медный котел, рядом находились железный черпак, серебряная фольга, железный ножик и серьга из тонкой медной проволоки со зеленой стеклянной бусиной, говорится в сообщении.

В захоронениях XIII века в соседнем некрополе Зеленый Яр фрагменты медного котла использовались в качестве масок, использование котла как шлема ученые отметили впервые.