В Петербурге арестовали реставраторов консерватории имени Римского-Корсакова

Руководству компании предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, передает Telegram -канал Mash.

Фигурантами дела стали гендиректор компании «Меандр» Елена Завадская и ее бывший заместитель Евгений Ярмош. Они арестованы на два месяца.

Предприниматели занимались реконструкцией здания консерватории на Театральной площади в Петербурге, которая шла в 2017–2018 годах. Как выяснили правоохранители, часть работ стоимостью 128 миллионов рублей была проведена фиктивно, а деньги растрачены.

Известно, что за последний год компания «Меандр» потеряла госконтрактов на сумму почти в 1,5 миллиарда рублей. Завадская и Ярмош были привезены для разбирательств из Петербурга в Москву, сегодня их отправили в СИЗО.