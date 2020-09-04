В Новосибирске открылась выставка к 75-летию театра оперы и балета

04.09.2020
Выставку уже посетили с экскурсией студенты Новосибирской консерватории, сообщает ТАСС.
Выставка получила название «НОВАТ сегодня», она приурочена к юбилею Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. В экспозиции представлены костюмы из известных постановок, бутафория, куклы, созданные мастерами театральных цехов
В частности, здесь можно увидеть костюмы и реквизит из «Бориса Годунова», «Пиковой дамы», «Кентервильского привидения» и других спектаклей, в том числе костюм Графини из знаковой для театра оперы «Пиковая дама». Всего выставлено более 80 экспонатов.
Первыми выставку посетили студенты вокального отделения Новосибирской консерватории: экскурсоводы познакомили их с предметным миром оперных и балетных спектаклей. Выставка была организована совместно Новосибирским театром оперы и балета и краеведческим музеев при поддержке Фонда президентских грантов.
Выставка «НОВАТ сегодня» будет доступна для посетителей до 6 декабря 2020 года.