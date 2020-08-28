70-летний Ричард Гир сыграет в лирическом кино о кино

Актер сыграет пожилого киношника, снимающего фильм о своей жизни, пишет Deadline.com.

Это будет первая комедия Гира за многие годы, дополняет издание. По сюжету, герой Гира и его супруга, бывшие киноартисты, хотят снять фильм о своей любви, но сталкиваются с неожиданными проблемами.





Съемки нового фильма под названием The Making Of (переводится примерно как «Снимая фильм») анонсировали в Голливуде. Режиссером выступил создатель «Последнего самурая» Эдвард Цвиг, а партнершей Гира станет Дайан Китон.





По сюжету, пожилая пара находит молодых актера и актрису, чтобы те воплотили на экране историю их отношений. Однако к началу съемок выясняется, что у обеих пар полярно разное видение этой истории, к тому же и отношения между пожилыми супругами тоже начинают портиться.





Всем четверым предстоит понять, что такое настоящая любовь и где грань между реальностью и экранной картинкой. Известно, что на роли молодых артистов приглашены Блейк Лайвли и Лин-Мануэль Миранда, съемки планируется начать следующей осенью.



