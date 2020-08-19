Охваченный протестами Минский театр им. Янки Купалы закрыли «на санобработку»

В настоящее время двери театра закрыты, артисты не могут попасть на работу, сообщают местные СМИ.

Ранее в понедельник директор театра Павел Латушко был уволен без объяснения причин после того, как публично поддержал акции протестов в стране. Вечером у здания театра состоялась акция в его поддержку.

Утром вторника у здания театра вновь собрались несколько десятков человек, ожидавших прибытия министра культуры Белоруссии Юрия Бондаря для переговоров. По словам актера и режиссера театра Романа Подоляко, сотрудники требуют восстановления Латушко в должности директора, иначе готовы уволиться.

Сейчас двери театра закрыты. Со здания учреждения снята бело-красно-белая символика, во дворе собрались более десятка сотрудников, пришедших на работу.

На дверях размещено объявление администрации театра о том, что внутри здания идет санитарная обработка вследствие пандемии коронавируса.