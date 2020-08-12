Спиваков отказался от ордена Лукашенко, обвинив его в тирании и насилии

Открытое письмо дирижера к президенту Белоруссии опубликовала «Новая газета».

В своем письме худрук и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» напоминает, что в 2014 году Александр Лукашенко наградил его орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

«Видимo, в тo время эти пoнятия еще были Вам близки. Сегoдня я пo-прежнему разделяю эти ценнoсти, нo не с Вами, правителем, сoздавшим для свoегo нарoда услoвия жизни, несoвместимые с гуманизмoм и демoкратией», – пишет Спиваков.

По словам дирижера, в Белоруссии сегодня царят мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой действуют власти, подавляя волеизъявление граждан.

«За десятилетия активной концертной деятельности мне посчастливилось многократно выступать как в Минске, так и в других городах Беларуси. Недавно отмечался 10-летний юбилей созданного мною фестиваля «Владимир Спиваков приглашает», благодаря которому к Вам в страну приезжали выдающиеся артисты мира, прославленные балетные труппы, уникальные хоровые коллективы», – пишет музыкант.

В сложившейся ситуации Спиваков, по его словам, вынужден отказаться от ордена. «Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша «черная» сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и, тем более, калечили», – написал дирижер.