07.08.2020
Новосибирский государственный краеведческий музей в этом году отмечает свое 100-летие. Учреждение представило крупнейшую в России выставку детских военных игрушек, в которую вошло около 200 экспонатов.
«Это бoльшая кoллекция тoгo, чтo в такoй массе никтo никoгда не представлял. Игрушки мы искали на чердаке, на даче, в различных загашниках, в тoм числе и в антикварных магазинах», – сказал Шаповалов.
В коллекцию попали такие артефакты советских времен, как игрушечные пистолеты и ружья, автоматы, пушки, щиты и мечи от разных заводов-изготовителей. Основной материал предметов – пластик и железо.