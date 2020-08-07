Крупнейшая выставка военных игрушек СССР открылась в Новосибирском музее

Выставку «Играли мальчики в войну» приурочили к Году памяти и славы, сообщил глава музея Андрей Шаповалов.

Новосибирский государственный краеведческий музей в этом году отмечает свое 100-летие. Учреждение представило крупнейшую в России выставку детских военных игрушек, в которую вошло около 200 экспонатов.

«Это бoльшая кoллекция тoгo, чтo в такoй массе никтo никoгда не представлял. Игрушки мы искали на чердаке, на даче, в различных загашниках, в тoм числе и в антикварных магазинах», – сказал Шаповалов.

В коллекцию попали такие артефакты советских времен, как игрушечные пистолеты и ружья, автоматы, пушки, щиты и мечи от разных заводов-изготовителей. Основной материал предметов – пластик и железо.