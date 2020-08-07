Сериалы «Мертвые души», «Грозный» и «Чиновница» выдвинуты на господдержку

Презентация работ перед членами экспертного совета Минкультуры и экспертами РВИО прошла в пятницу, пишет «Интерфакс».

В общей сложности на финансовую поддержку ведомства претендуют восемь телесериалов. Среди них экранизация «Мертвых душ» с Евгением Цыгановым в роли Чичикова, а также «Грозный» с Сергеем Маковецким в роли первого русского царя.

Современная экранизация классического романа Николая Гоголя, которую реализовал режиссер Григорий Константинопольский, вызвала у собравшихся самые громкие аплодисменты. Сериал состоит всего из четырех серий, съемки идут на студии «Лукфильм» с помощью продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. По сюжету, современный Чичиков, чиновник из Москвы, продает недалеким провинциалам места на кладбище рядом со знаменитостями.

Историческую многосерийную драму «Грозный» создает для канала «Россия» (ВГТРК) студия «Москино. Режиссером стал Алексей Андрианов, снимавший сериалы «Годунов» и «София». Сериал состоит из двух фильмов по четыре серии, в которых рассказывается о жизни Ивана IV Грозного.

Телесериал «Чиновница» снимает для киностудии КИТ режиссер Оксана Карас. В главной роли – Валерия Толстоганова, генпродюсерами стали Джаник Файзиев, Рафаэль Минасбекян и Игорь Мишин. Авторы сценария – Мария Меленевская и Денис Уточкин. По сюжету, чиновница регионального Минздрава отказывается участвовать в коррупционной цепочке, в которую входят она, министр, ее коллега-любовник и местный олигарх.