Потери «Мосфильма» от коронавируса оценили в 100 млн рублей

Об этом рассказал журналистам гендиректор киностудии Карен Шахназаров.

По его словам, таковы потери ФГУП «Киноконцерн "Мосфильм"» за весь период, начавшийся в марте этого года после решения властей прекратить доступ в кинотеатры в связи с пандемией болезни.

«Мосфильм» уже смог вернуться к докоронавирусным показателям, отметил Шахназаров. «К нашему удивлению, мы сейчас восстановились», – подчеркнул он.

Ранее советник президента Владимир Толстой предупреждал, что восстановление кинематографической отрасли после коронавируса может потребовать не менее трех лет. По его словам, для поддержки киноотрасли необходимо создать оперативный штаб с участием представителей Фонда кино и Минкультуры.