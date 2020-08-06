В Китае нашли «двойника» свиньи из Angry Birds возрастом около 3 тыс. лет

Открытие сделали археологи в деревне Лианхэ в провинции Сычуань, сообщает China Daily

Ученые обнаружили керамическую свинью, удивительно точно воспроизводяющую одного из персонажей мультфильма и компьютерной игры Angry Birds.

Находку сделали археологи миссии Сычуаньского провинциального научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии. С октября прошлого года они ведут раскопки у деревни Лианхэ, на месте населенного пункта возрастом около пяти тысяч лет, носившего название Ляньхэ.

Деревня находится недалеко от развалин города Саньсиндуй, существовавшего примерно с 2050 по 1250 год до нашей эры и долгое время бывшего столицей царства Шу.

Археологи нашли множество артефактов разных эпох, которые охватывают почти 5000-летний период, – это, например, гробницы с ритуальными предметами, в том числе из фарфора. Однако самой необычной оказалась свинья, похожая на зеленых поросят из комедийного мультфильма.