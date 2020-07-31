Охлобыстин издал сборник повестей «Дом солнца»

Книга вышла в издательстве «АСТ», сообщил актер на пресс-конференции в ТАСС.

В книгу «Дом солнца» вошли одноименная повесть, рассказывающая о хиппи в СССР 1970-х годов, о любви между молодым парнем по прозвищу Солнце и девушкой Сашей из привилегированной семьи. Вторым произведением стала фэнтези-повесть о советских реалиях, говорится в сообщении.

«Книга состоит из двух частей, это "Дом солнца", то, из чего сделали потом сценарий, а вторая повесть очень странно родилась, и это не повесть совсем, а начало романа в очень странном жанре», – пояснил актер. По словам Охлобыстина, это фантастическая сага о Союзе советских эльфийских республик, которая еще не закончена, но может быть и «бесконечной историей».

Первый тираж книги «Дом солнца» составил 10 тысяч экземпляров, пояснил замдиректора департамента по специальным проектам издательства «АСТ» Игорь Воеводин. По его словам, тираж уже завтра поедет по городам Росси и появится в интернет-магазинах.