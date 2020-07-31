Главным куратором Всероссийского музея декоративного искусства стала Алина Сапрыкина

Также она стала заместителем директора музея, сообщает пресс-служба учреждения.

К задачам главного куратора относится разработка и реализация выставочно-событийной концепции, программирование контента музея, взаимодействие с художниками и институциями, говорится в сообщении.

«Сегодня музеи ищут новые пути продолжать свою работу. Мы также решили переосмыслить выставочную политику, пересмотреть событийную программу, сосредоточить свое внимание на научной и просветительской деятельности, придумать новые формы взаимодействия аудитории с нашими коллекциями. Поиск идей, их умных и оригинальных воплощений требует привлечения новых сил. Кураторская практика уже давно стала ключевой в создании новых смыслов, новаторских механизмов репрезентаций и новой атмосферы. Поэтому я решила пригласить в этой роли выступить Алину Сапрыкину, состоявшегося профессионала», – комментирует назначение Елена Титова, директор Всероссийского музея декоративного искусства.

Под руководством Алины Сапрыкиной уже началась подготовка к главной выставке года «100 историй Всероссийского музея декоративного искусства» и другим событиям, о которых можно будет подробнее узнать на официальном сайте музея. Главный куратор также войдет в жюри конкурса «Придумано и сделано в России», который проводит музейный Центр моды и дизайна.

«В этот непростой период мне хотелось бы помочь Всероссийскому музею декоративного искусства найти новые пути развития и, сосредоточившись на главной ценности музея — его коллекции — максимально интересно и разнообразно донести ее до аудитории. От куратора в современном музее зависит, как музей показывает себя людям, чем привлекает внимание. Мне близки темы - декоративное, прикладное, народное искусство, а также актуальные мода и дизайн, которые появились здесь некоторое время назад. Возможность предложить новые способы, какими музей мог бы рассказать об этих темах — ответственная задача», - говорит Алина Сапрыкина.