Мариинский театр откроет историческую сцену 1 августа

Благодаря этому фестиваль «Звезды белых ночей» развернется на всех площадках театра, сообщает пресс-служба учреждения.

Историческая сцена откроется для зрителей впервые с 18 марта, когда театр закрылся из-за пандемии коронавируса. Первым спектаклем станет опера Верди «Риголетто», которой продирижирует Валерий Гергиев (начало в 19:30). Титульную партию исполнит Владислав Сулимский, а партию Джильды – одна из наиболее востребованных сопрано наших дней Ольга Перетятько. Певица, выступавшая на лучших площадках мира, призналась, что для нее это будет особенный вечер, ведь последний раз она выходила на историческую сцену еще в составе детского хора Мариинского театра. Также в спектакле заняты Александр Михайлов (Герцог), Михаил Колелишвили (Спарафучиле), Анна Кикнадзе (Маддалена), Александр Герасимов (Граф Монтероне).

В историческом здании будут соблюдаться те же меры безопасности, которые успешно применяются в Мариинском-2 и в Концертном зале. Количество доступных для публики мест сокращено вдвое – в зале смогут присутствовать не более 780 зрителей, – будет действовать принцип шахматной рассадки. При входе в театр зрителям будут измерять температуру с помощью специально установленных тепловизоров, на впуске и затем в фойе до начала мероприятия необходимо будет соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты на протяжении всего пребывания в здании театра.

Возвращаются к работе и другие пространства театра – с 29 июля заработали зрительские буфеты. Чтобы соблюсти санитарные нормы сокращено количество столиков, публику обеспечивают антисептиками и просят держать социальную дистанцию в очереди, а еду и напитки продают в индивидуальной упаковке. Также с 1 августа начнут работать кассы в историческом здании и в Мариинском-2, а с 3 августа – в Концертном зале и касса театра в Гостином дворе.