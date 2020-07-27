Из Нижегородского Кремля выведут органы исполнительной власти

Первые результаты будут видны уже через год, пишет The Art Newspaper Russia .

В следующем году Нижний Новгород будет справлять свое 800-летие, поэтому к юбилею решили кардинально обновить его облик. В частности, впервые за 200 лет будет завершена реставрация кремлевских башен и стен, на них полностью восстановят круговой обход.

В рабочее состояние приведут и кремлевский фуникулер, сооруженный к Всероссийской промышленной и художественной выставке в 1896 году. Бюджет текущих работ составляет 1,6 млрд руб.

После празднеств в Кремле планируют разбить губернаторский сад, построить амфитеатр под открытым небом, для чего решили выселить органы власти, полностью отдав освобожденное пространство под туристическую инфраструктуру и музеи.