В московском парке Горького состоится очный выпускной с участием более 40 артистов и групп

Об этом сообщили в Комплексе социального развития Москвы.

Общегородской выпускной пройдет в столице 24 июля. В его программу входит салют в полночь и концерт с участием более сорока артистов, который продлится 8 часов.

Парк будет поделен на зоны с разной тематикой. Зона «Фантазия Мечтай» начнется с красной ковровой дорожке за входной аркой ЦПКиО, в ней выпускников будут ждать фотографы, тематические фотозоны, театрализованные представления и волшебный лес.

В зоне «Коммуникация Общайся» будут выступать популярные комики. В зоне «Искусство Твори» будет организован арт-лабиринт, а в зоне «Экология Береги» будут исполнять свои композиции джазовые музыканты.