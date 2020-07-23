Испанский рыбак украсил свой магазин выловленными со дна моря римскими амфорами

Теперь ему грозит за это суд, пишет The Guardian .

В ходе регулярной проверки магазина замороженных морепродуктов в восточной части Испании полиция обнаружила артефакты римской эпохи и металлический якорь 18-го века. По-видимому, раритеты были найдены сыном владельца во время рыбной ловли и использовались им для украшения помещений.

Необычную находку сделали правоохранители в прибрежном городке Санта-Пола, провинция Аликанте. Сотрудники отдела охраны окружающей среды Guardia Civil увидели в магазине различные керамические амфоры и гравированную известняковую плиту.

Предметы были конфискованы и переданы в департамент культуры правительства Валенсии. После предварительного осмотра эксперты предположили, что керамические сосуды были римскими и могут датироваться первым веком нашей эры. Амфоры были переданы в Морской музей Санта-Пола.

Эксперты музея пришли к выводу, что сосуды были найдены на местах кораблекрушений у побережья Средиземного моря и защищаются законами об археологическом наследии. Якорь датирован XVIII веком, на нём выгравировано слово «ESTE», что значит восток.

«Большинство из 13 амфор использовались для хранения и транспортировки нефти, которая была добыта в Андалусии и отправлена ​​в Рим из Портус-Яликанус, сейчас называемый Санта-Пола. Другие были использованы в качестве контейнеров для вина или рыбного соуса», - отмечается в сообщении экспертов.

В отношении владельца магазина и его сына возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступлений против исторического наследия, а также в намеренной покупке или хранении предметов сомнительного или незаконного происхождения.