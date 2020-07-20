Музей Победы подготовил онлайн-диораму «Сталинградская битва. Соединение фронтов»

Видеоролик выложен на YouTube-канале музея, сообщили в пресс-службе учреждения.

Программа приурочена к годовщине начала Сталинградской битвы. Виртуальные гости смогут увидеть онлайн-экскурсию, которая расскажет им о битве за город на Волге.

Экскурсовод расскажет посетителям об одном из самых крупных сражений Великой Отечественной войны через призму полотен художников-баталистов. Онлайн-программа позволит пользователям рассмотреть диораму в деталях и ознакомиться с интересными экспонатами.

Самым маленьким пользователям расскажут о великой битве в ходе онлайн-экскурсии «Восстанови Сталинград». Юные гости музея узнают, почему войну называют Великой Отечественной, где Сталинград находится сейчас и какое имя носит этот город.

Сталинградской битве посвящена также новая детская аудиопостановка Музея Победы, с главными героями домовенком и котом Васькой, после начала боев оставшимися в Сталинграде одними, когда их хозяева ушли из жилища. Смелые герои защищают от врага свой дом, а затем помогают вернувшейся семье восстанавливать его.