Во Франции откроется грандиозная выставка коллекции братьев Морозовых

Мероприятие запланировано на 2021 год, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Об этом министр культуры РФ Ольга Любимова заявила на встрече с послом Франции Пьером Леви.

В ходе беседы стороны обсудили проведение совместных мероприятий в области культуры на территории двух государств. Ряд крупных проектов перенесены на следующий год, отметила Любимова.

В их числе гастроли Большого театра, балета Бориса Эйфмана и выставка коллекции братьев Морозовых, которую подготавливают Эрмитаж, Пушкинский музей и Третьяковская галерея совместно с Фондом Луи Вьюттон. «Выставка имеет все шансы претендовать на рекордную посещаемость, достойную Книги рекордов Гиннесса. Только бы не помешали последствия пандемии», – сообщила министр.

По словам Любимовой, в тот же период в Малом дворце начнет работу выставка Третьяковской галереи «Илья Репин». Министр также проинформировала о возможной пролонгации «Русских сезонов» во Франции на первое полугодие 2021 года и напомнила, что проект начался в январе 2019 года, до середины марта проведя более 100 мероприятий в 19 французских городах.