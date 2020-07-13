Об этом сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

Памятник подарили России французские культурные организации, его торжественно открыли в Российском духовно-культурном центре в Париже. К монументу были возложены цветы в гамме французского и российского триколоров.

После этого скульптуру отправили в Петербург. Ранее городской градостроительный совет долго не мог определиться с местом для монумента, в числе предложенных вариантов рассматривалось решение поставить памятник в Советском переулке рядом с Французским колледжем.

По итогам голосования монумент национальной героини Франции было решено установить вблизи Адмиралтейства. По замыслу авторов проекта, памятник будет олицетворять патриотизм и мужество в борьбе с поработителями.