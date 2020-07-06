Объявлен первый открытый конкурс грантов для волонтеров в сфере культуры

Отбор пройдёт среди добровольческих некоммерческих организаций, сообщает сайт Минкультуры РФ.

В организации конкурса приняли участие Министерство культуры РФ, Российский фонд культуры и Роскультпроект. В рамках соревнования общественные движения, религиозные организации, культурные учреждения, союзы, ассоциации и фонды смогут представить свои уникальные добровольческие проекты.

Конкурс проходит в рамках программы «Волонтёры культуры», входящей в федеральный проект «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Размер грантового фонда составит 60 миллионов рублей.

«Для нас объявление первого волонтерского конкурса грантов – очень важный шаг. Это поможет наиболее эффективно и полно раскрыть добровольческий потенциал в масштабах страны», – отметила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

По ее словам, грантовая поддержка проводится по таким направлениям, как сохранение исторических объектов, сфера культурного наследия народов России, развитие волонтёрства в учреждениях культуры и проведение массовых мероприятий.