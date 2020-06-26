Дипломат выступил на пресс-конференции в ТАСС

По словам Александра Токовинина, российская культура постоянно присутствует в Бельгии и на ее главных площадках. «Культурная повестка между Россией и Бельгией традиционно очень насыщенная», – отметил он.

Дипломат отметил, что в Бельгии часто выступают российские коллективы и исполнители мирового уровня. «Так, довольно часто к нам приезжают Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Анна Нетребко. Здесь русская культура присутствует постоянно», – сказал дипломат.

Посол надеется, что традиционно высокие темпы культурного обмена между Россией и Бельгией в ближайшие время будут восстановлены после пандемии коронавируса.

«Мы oчень надеемся, чтo этoт настрoенный высoкий темп будет вoзoбнoвлен в ближайшие месяцы и у нас снoва будут живая музыка, спектакли на главных бельгийских плoщадках. Если к этoму дoбавится ставшая традициoннoй интернет-плoщадка, тo этo будет oчень хoрoшo», – добавил Токовинин.