РЕК и Клуб «Валдай» проведут паблик-ток «Как и зачем говорить о войне языком культуры?»

Мероприятие состоится 23 июня в 17:00, сообщила пресс-служба Российского еврейского конгресса.

Дискуссия пройдет в рамках еженедельного онлайн-проекта «5 o’clock с Российским еврейским конгрессом» и будет приурочена к празднованию в России 75-летия Победы.

«Война. Холокост. Смерть. Героизм. Как и каким языком говорить обо всем этом с современным человеком? Что показывали и о чем говорили писатели, режиссёры, публицисты, художники 75 лет назад и сейчас? Что изменилось? Почему тема войны в культурном дискурсе как России, так и Израиля остается актуальной в наши дни? Обо всем этом будут говорить участники паблик-тока», – говорится в релизе.

Приглашенные эксперты:

- Андрей Кончаловский - режиссер и продюсер;

- Кшиштоф Занусси - режиссер и продюсер;

- Михаил Швыдкой - специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству;

- Анатолий Голубовский – историк, музейный эксперт, куратор грантового конкурса музейных инициатив и выставочных проектов РЕК.

Ведущий встречи - Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай».

Встреча пройдет накануне открытия 24 июня выставки Российского еврейского конгресса «Спасители» в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, где будет расположен международный пресс-центр.

Мультимедийная экспозиция «Спасители» рассказывает о более чем 250 российских Праведников народов мира (в том числе о ныне живущих) из разных регионов страны – людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях.

Выставка будет доступна для делегаций и журналистов, которые приедут в международный пресс-центр для освещения Парада Победы. Все желающие смогут увидеть выставку на сайте www.exhibition.spasiteli.com с 24 июня.