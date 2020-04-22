Музей-заповедник «Куликово поле» представил новые научные и популярные издания

Книги увидели свет в преддверии Международного дня памятников и исторических мест, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Как отмечается в сообщении, новые научные и научно-популярные книги, опубликованные музеем, должны вызвать интерес у школьников и студентов, археологов, преподавателей и специалистов по истории.

Одна из книг – «Тайны и загадки поля битвы. Современные историки и археологи о Куликовом поле». Ее авторы – замдиректора музея по науке, кандидат исторических наук, археолог Андрей Наумов и завотделом естественнонаучных дисциплин, кандидат географических наук Ольга Бурова. Издание рассказывает о поисках следов Мамаева побоища 1380 года, а также о выводах, к которым пришли ученые в процессе исследований.

Более 35 лет исследователи разрабатывали на территории Куликова поля научные методы и приемы изучения ландшафтов времен битвы. В результате были сделаны открытия, которые позволили реконструировать облик Куликова поля в 1380 году. «Археологи, собирающие артефакты битвы, теперь могут сосредоточиться на возможных участках их скопления», – отмечается в сообщении.

В рамках целевой издательской программы подготовлен второй каталог традиционной одежды в этнографическом сборнике «И в пир, и в мир, и в добрые люди. Поневы, юбки, сарафаны, передники из собрания Государственного музея-заповедника "Куликово поле"». Автор – завотделом фондов музея, эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ Татьяна Наумова.

Вторая часть сборника материалов конференции «Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов» включает 12 статей ведущих специалистов из России, Польши и Сербии, посвященных актуальным вопросам эпохи с начала нашей эры до VII века.

Коллектив музея подготовил книгу «Куликовская битва для больших и маленьких» с играми и заданиями. Яркие иллюстрации и игровые задания сделают увлекательным изучение великого сражения для юных читателей и для их родителей.