Заскучавшая на карантине британка пошла в сад и нашла золотую монету стоимостью £2,5 тыс.

Фото: Daily Mail

Монета была найдена с помощью металлоискателя, сообщает Daily Mail.

Счастливой находчицей оказалась жительница британского города Портсмут, 48-летняя Аманда Джонстон. Не зная, чем себя занять на самоизоляции, она позаимствовала металлодетектор у своего 11-летнего сына и отправилась исследовать свой сад.

Через некоторое время женщина нашла золотую монету весом 22 карата. Как установили эксперты, она была отчеканена во времена правления Генриха VII в 1464 году. Номинал монеты составляет 6 шиллингов и 8 пенсов, коллекционеры оценивают ее в 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 230 тысяч рублей).

Пока Аманда Джонстон не знает, как поступить с находкой, но в будущем планирует продать монету. В прошлом году такая же монета была продана на аукционе за 2,6 тысячи фунтов стерлингов.