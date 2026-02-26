От Амадея до юбилея: новинки «Мелодии», которые заинтересуют истинных ценителей академической музыки

Новые релизы нашего главного аудио-лейбла, как всегда, нетривиальные, изысканные, способны заинтриговать меломанов с разными вкусовыми предпочтениями.

Вольфганг Амадей Моцарт

«Шесть дуэтов для двух флейт»

Эльмир Низамов

«Посвящение. Симфонические произведения»

Антон Батагов

«Хорошо медитированный клавир. Том 2»

Александр Чайковский

«От имени земного шара». Оратория для баса, смешанного хора, органа и оркестра

В позапрошлом столетии в обеспеченных семьях было принято проводить вечера, исполняя на домашних инструментах (рояль, скрипка, флейта) несложные музыкальные произведения знаменитых авторов. Эта традиция была настолько популярна, что порой нотные издатели даже помогали доморощенным меломанам — самостоятельно «изобретали» сочинения классиков. Известные творения компилировали, слегка редактировали и аранжировали для определенного состава исполнителей — таким образом получались новые, готовые для публикации пьесы.«Шесть дуэтов для двух флейт, соч. 75» Моцарта возникли именно так. Все, что создал Амадей, традиционно пользовалось огромным спросом, поэтому одно из нотных издательств, имена сотрудников которого история, увы, не сохранила, совместило несколько скрипичных сонат (КV 377, 378, 379, 380) и фортепианных трио, переложив их для дуэта флейт.Долгое время несуществующий опус Моцарта оставался без внимания, что вполне объяснимо: к творению, происхождение которого спорно, отношение со стороны профессионалов было весьма предвзятым. Фиксировать неизвестную вещицу тоже никто не спешил. Такое положение вещей сохранялось до того дня, пока «Мелодия» не решила выпустить студийную запись этого любопытного опуса.Один из исполнителей, автор идеи флейтист Андрей Малых объяснил замысел так: «Бывает, что переложения каких-либо музыкальных произведений звучат не хуже, а то и лучше оригинала... Удивительная красота мелодий, стройность формы, абсолютно флейтовое звучание и мастерски выписанное взаимодействие двух инструментов — все это убеждает, что составители дуэтов точно понимали и чувствовали музыку Моцарта».Нижегородец Андрей Малых известен исполнением редких и эксклюзивных программ. Среди его релизов — «Флейта в русской музыке», все сонаты Баха для флейты и клавира, все квартеты Моцарта. Другой участник проекта Елена Платицына играет, как и ее партнер, в Симфоническом оркестре Нижегородской филармонии, много концертирует, работает в коллективе «Горький квинтет» и участвует в Международном фестивале «Голос флейты». Настоящая фонограмма записана в прошлом году в нижегородской студии «Тонмейстер» под звукорежиссерским началом Александра Репьева.Творческая биография Эльмира Ниязова, современного композитора, работающего в самых разных жанрах (от академической до популярной театральной музыки), впечатляет. В концертных залах звучат его крупные симфонические произведения, в театрах разных городов можно услышать написанную им музыку к спектаклям, в Казани идут яркие мюзиклы на национальные сюжеты.В новый альбом композитора «Посвящение» вошли семь сочинений разных лет — от студенческих проб до произведений, которые специалисты называют самыми важными в нынешнем каталоге композитора. В частности, диск включает в себя «Небесное движение» — главное на сегодняшний день симфоническое полотно Эльмира Жавдетовича, которое выиграло конкурс «Международная трибуна современной музыки» Международного совета по музыке ЮНЕСКО и Европейского вещательного союза.В работе над записью программы приняли участие музыканты Государственного академического симфонического оркестра республики Татарстан вместе с маэстро Джереми Уолкером. Партию трубы исполняет заслуженный артист РТ Роман Мударисов, дирижерская палочка — в руках народного артиста Российской Федерации Александра Сладковского, звукорежиссер — заслуженный артист России Павел Лаврененков. Запись осуществлена в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева (Казань) в 2024 году.Настоящий диск является прямым продолжателем альбома «Хорошо медитированный клавир», выпущенного фирмой «Мелодия» в 2023 году. Тогда Антон Батагов представил на суд слушателей цикл из девяти фортепианных пьес. Для новой программы известный пианист подготовил еще семь композиций.Вот как объясняет автор суть своего творческого замысла: «Во времена Баха композиторы не выдумывали концепций. Они просто занимались своим ремеслом. Все делали как бы одно и то же снова и снова. Формы и названия тоже были стандартными... Внутри этой старинной одинаковости была жизнь в каждой детали. А суеты не было. Теперь, когда модернизм успешно разрушил все, что было до него, а пост- и метамодернизм не оставили шансов на восприятие без стеба, можно спокойно выключить навигацию и сесть за рояль».Выбор Батаговым «винтажных» инструментов (первый том «Клавира» был записан на рояле Steinway 1909 года, а второй — на Steinway 1880-го) для осуществления проекта тоже не случаен.«В те времена рояли умели петь и дышать. Каждый такой инструмент — машина времени. На этой машине мы можем уехать туда, где нас давно нет. Туда не летают самолеты. Там не надо выбирать все изображения со светофорами, чтобы доказать, что ты не робот. А оттуда мы слышим «будущее» другими ушами», — объясняет Антон Александрович.В феврале текущего года нашему выдающемуся современнику Александру Чайковскому исполнилось 80 лет. К юбилею народного артиста РФ, председателя Совета Союза композиторов России «Мелодия» выпустила цифровой альбом с записью оратории «От имени земного шара» — масштабного сочинения, выходившего на пластинке в 1990 году.Оратория написана на стихи Ильи Сельвинского, авангардного поэта, основателя Литературного центра конструктивистов, одного из главных соперников Владимира Маяковского. Сочинение было создано в 1983-м и впервые прозвучало в октябре следующего года в концертах VI Международного фестиваля современной музыки «Московская осень».«После того, как я написал ораторию «К солнцу» на слова Тютчева (в 1982 году), меня заинтересовали поэты 1930-х — Кирсанов, Сельвинский, Светлов и другие, — вспоминает автор. — О Сельвинском совсем забыли уже тогда, а сейчас тем более. А у него есть поразительные вещи! Музыка имела успех, ее играли и Владимир Федосеев, и совсем молодой Валерий Гергиев, и другие дирижеры».Александр Владимирович — один из самых исполняемых российских авторов. Премьеры его сочинений проходили на наших лучших сценах, среди которых Мариинский театр, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Большой зал консерватории. На протяжении многих лет композитор сотрудничает с фирмой «Мелодия». Лейблом были записаны многие его произведения: оперы «Один день Ивана Денисовича» (2009) и «Дедушка смеется» (2016), Второй альтовый концерт («Этюды в простых тонах») и Концерт для двух фортепиано с оркестром (2017), Первый скрипичный концерт (2018), избранные вокальные циклы (2019), драматическая симфония «Слово о полку Игореве» (2019), струнные квартеты и Фортепианный квинтет (2022)...Запись оратории «От имени земного шара» была сделана в Большом зале Московской консерватории в 1987 году. В концерте без малого 40-летней давности участвовали Большой симфонический оркестр Гостелерадио СССР под управлением Владимира Федосеева, Государственный академический хор Латвийской ССР (художественный руководитель — Имантс Цепитис), а также солисты: Анатолий Сафиулин (бас) и Александр Фисейский (орган).