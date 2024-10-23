Певец Сергей Беликов: «Сегодня бал на эстраде правит поп-культурный фаст-фуд»

Денис БОЧАРОВ

На днях исполняется 70 лет заслуженному артисту России, участнику легендарных коллективов «Аракс» и «Самоцветы» певцу Сергею Беликову. Исполнитель хитов про родник и про деревню поделился с «Культурой» воспоминаниями о прожитом, посетовал на настоящее и рассказал о планах на будущее.

— Чем наполнена ваша творческая жизнь, Сергей Григорьевич? Наверняка в юбилейный год работы немало?

— Работа, слава Богу, есть. Основная часть моих концертов проходит в рамках проекта «Парад звезд 1980-х». Я с коллегами из групп «Синяя птица», «Веселые ребята» и «Аракс» гастролирую по стране. Приятно видеть, что зрительский интерес к феномену ВИА ничуть не угасает: практически везде, где играем, наши выступления проходят при аншлагах.

Что же касается юбилея, то никаких больших мероприятий, связанных с ним, не планирую. Это сопряжено с массой финансовых, логистических и организационных проблем, которыми мне заниматься, откровенно говоря, не хочется. Но 28 октября наш проект отправляется в очередной тур, который продлится больше месяца. Мы посетим города Центральной России (Санкт-Петербург, Новгород, Тверь, Вологда), затем передвинемся в Поволжье, выступим в Самаре, Саратове и так далее. А завершатся гастроли на Урале. Так что можно эту поездку условно считать приуроченной к моей круглой дате.

— В ближайшее время на книжных прилавках появится ваша автобиография «Исповедь, или Где-то меж правдой и истиной». Это событие тоже вполне можно считать юбилейной акцией? Расскажите, как проходила работа над мемуарами.

— Это мои размышления и воспоминания о пройденном творческом пути, начиная с танц-веранды моего родного Красногорска, где стартовала моя профессиональная деятельность, вплоть до дня сегодняшнего. Идея этой книги принадлежит издательству АСТ, поскольку сам я браться за перо не собирался. Более того, поначалу отказывался, потому что далеко не все в прожитых годах представляется мне в радужном свете. Я вообще не ностальгирующий человек и не большой любитель погружаться в прошлое.

Я, откровенно говоря, испытываю некое разочарование, когда размышляю о том, как прошла моя жизнь на эстраде. Далеко не всего удалось достичь, многие творческие амбиции остались нереализованными. Но журналист Георгий Симонян, соавтор книги, убедил меня, что изложенные мною мысли понравятся читателю. Я возражать не стал. И после того, как с некоторыми отрывками моего повествования ознакомилось издательство, было решено довести проект до ума. Так, собственно, данный текст и появился. Надеюсь, тем, кто знаком с моими песнями, книга действительно будет интересна.

— Уверен, она будет интересна куда более широкому кругу читателей. Ведь некоторые песни из вашего репертуара — «Живи, родник», «Снится мне деревня», «К нам всегда приходят радости...» — постоянно находятся в ротации наших радиостанций. Чего, кстати, нельзя сказать о подавляющем большинстве современных поп-песен. Есть большие сомнения, что они будут звучать спустя десятилетия. Чем вы это объясняете?

— Дело, на мой взгляд, в следующем: ментальность нынешних авторов и исполнителей такова, что завтрашний день их не интересует. Им важен мгновенный успех и выгода, которую они могут из этого успеха извлечь. Нынешняя поп-формула выглядит так: взять как можно больше от «сейчас». Будущее, в котором присутствовали бы «нетленки», для современных исполнителей интереса не представляет. Сегодня бал на эстраде правит поп-культурный фаст-фуд.

Конечно, я бы не стал так уж огульно хаять современную песню: хорошие исполнители есть. Но мы не можем говорить об авторах и исполнителях в отрыве от потребителя. К сожалению, нынешней молодой аудитории нужна сиюминутная «дичь». Ну а раз нужна — получите. Только потом не жалуйтесь.

Песни про родник и про деревню не находят отклика в сердцах среднестатистического потребителя. Это, конечно, печально, и жизнь покажет, как все в итоге сложится.

— Что собой представляет ваша творческая лаборатория? Пополняете ли свой репертуар? Наверняка у вас немало предложений от начинающих авторов исполнить ту или иную песню?

— Конечно, но я сам сознательно все это дело останавливаю. У меня есть внутреннее ощущение, которое подсказывает: для меня нынешнего во всем этом нет никакого смысла. Во-первых, тематика предлагаемых новых произведений мне не близка, а во-вторых, свежие композиции, звучащие из уст артиста Беликова, программные директоры радиостанций и других средств массовой информации попросту «сливают», ссылаясь на «неформат». Они рассуждают примерно так: «Сергей, вас народ и так знает и любит, вот и продолжайте петь старые добрые песни».

Рынок новых песен заточен под других, а для меня, равно как и для большинства артистов моего поколения, он не работает. Когда люди просят Юрия Лозу в тысячный раз исполнить «Плот», а Сергея Беликова песню «Снится мне деревня» — это проблема не вышеозначенных артистов, а масс-медиа, которые именно так данную ситуацию и подают. Они считают, что мы должны остаться в людской памяти только старыми хитами. Дескать, у нас есть «патент» на исполнение проверенных временем песен, на нас стоит клеймо — «звезда восьмидесятых», и мы должны таковыми оставаться. Отсюда ощущение бессмысленности создания и продвижения нового материала. Большинство нашей аудитории составляют люди, для которых в свое время эти песни и пелись. А зацепить новое поколение чем-то свежим не получается: не потому, что мы не можем — а возможностей для творческого обновления нам не предоставляют.

Так что, раз в прошлом копаться не хочется, а настоящее не обещает качественных творческих прорывов, хотелось бы надеяться на то, что у публики интерес к формату музыки 1970-х — 1980-х не иссякнет еще очень долго.

— Вы принимали участие в записи знаменитого альбома Давида Тухманова «По волне моей памяти», исполнив песню «Сентиментальная прогулка». Скоро этой пластинке исполнится полвека. Какие воспоминания связаны у вас с этой работой?

— Самые теплые. Я тогда, совсем еще «зеленый» музыкант, вдруг заинтересовал Давида Тухманова... Представьте себе: на меня, молодого певца и бас-гитариста группы «Аракс», пусть где-то искрившей, но звезд с неба не хватавшей, обратил внимание маститый к тому времени композитор.

И вот однажды Давид Федорович и его тогдашняя супруга Татьяна Алексеевна Сашко (выступившая в итоге продюсером пластинки «По волне моей памяти») пригласили меня к себе домой. Тухманов познакомил меня с произведениями, которые хотел бы услышать в моем исполнении. Я выбрал «Сентиментальную прогулку» на одноименное стихотворение Поля Верлена в переводе Ариадны Эфрон. Мы порепетировали и приступили к записи.

Студийная работа над этим диском мне, юному артисту, дала тогда очень много. Давид Федорович, видимо, сумел вытянуть из меня какие-то творческие «штрихи», которые во мне дремали, но я их до той поры не ощущал. И когда я понял, что могу петь и звучать определенным образом, то осознал меру своих возможностей. И за то, что Тухманов сумел тогда раздвинуть рамки моего творческого самовыражения, я ему по сей день благодарен.

Ну а то, что пластинка станет бестселлером, никто предположить не мог — я уж точно, во всяком случае. Да, это, несомненно, был прорыв в плане концепции и в отношении самого подхода к поэтическому слову, положенного на нетривиальную музыку. Но тогда я об этом не думал — просто сделал свое дело: пришел и спел отведенную для меня композицию. И только впоследствии мне было приятно осознавать, что фамилия Беликов прописана на конверте культового диска, за которым гонялись тысячи меломанов по всей стране. Разумеется, это прибавило баллов как в моей внутренней самооценке, так и со стороны поклонников отечественной популярной музыки.

— Что самое привлекательное в работе гастролирующего артиста?

— Любому артисту приятно внимание публики. Само по себе понимание того, что ты интересен людям, не может не тешить твое эго, согласитесь. Любого человека радует, когда им восхищаются, к чему лукавить? Артист ведь, в конечном счете, для того и работает, чтобы вызывать у людей эмоции из серии «Вот это да!». Благодаря этому исполнитель и осознает себя нужной и интересной фигурой.

Но и в материальном отношении это приносит свои плоды — зачем отрицать очевидное? Но для поддержания подобного статуса необходимо постоянно быть в хорошей форме — как профессиональной, так и физической. С последним у меня в последние годы посложнее: я ведь был заядлым футболистом, но давно не играю, поскольку годы выступлений за «Старко» (в 1991 году была создана футбольная сборная эстрадных звезд России «Старко», одним из идейных вдохновителей которой явился Сергей Беликов, ставший в дальнейшем лучшим бомбардиром этой сборной. — «Культура») дают о себе знать...

А отрицательные стороны жизни артиста мало чем отличаются от жизни представителя любой другой профессии. Это чисто человеческие аспекты — алчность, подлость, склочность, наушничество, подковерная возня и так далее... Наша сфера деятельности в этом смысле отнюдь не уникальна. Ну а то, что творческая работа по определению стрессовая — это не секрет.

— Что, помимо музыки и футбола, мы бы нашли в пункте «Хобби и увлечения» Сергея Беликова?

— Мое самое большое увлечение последних десяти лет — воспитание внука Тимофея. С момента его рождения я стал посвящать ему почти все свободное время. Он музыкален, но не вундеркинд, не расстающийся с микрофоном, или носящий повсюду скрипочку. Просто растет симпатичный парнишка, с которым интересно.

Что касается других, увлечений. В путешествиях вся наша жизнь. Поэтому мне нет необходимости специально ехать, например, Суздаль. В рамках гастролей я этот замечательный город все равно неоднократно посещу.

А вот рыбалка и особенно охота — совсем не мое. Я категорический противник отстрела братьев наших меньших, и мой палец никогда не спустит курок в сторону животного, если только оно не несет опасности моей жизни и жизням моих близких.

Фотографии: Photoxpress.