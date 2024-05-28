Вячеслав Шаинский, генеральный продюсер фестиваля «Шаинский Фест – 2024»: «Мы поставили перед собой глобальную задачу — возрождение жанра детской песни»

Денис БОЧАРОВ

Кульминацией международного фестиваля, созданного для поиска одаренных авторов детских песен, станет 1 июня концерт «Все лучшее — детям» в Государственном Кремлевском дворце. «Культура» пообщалась с продюсером фестиваля, сыном легендарного композитора Владимира Шаинского, Вячеславом.

— Вячеслав Владимирович, поделитесь впечатлениями от проделанной работы. Проще говоря, ваш отец был бы доволен?

— Думаю, да. Хотя бы уже одним тем фактом, что нам удалось доказать: детские песни пишутся, и весьма активно. В чем, признаться, когда мы только затевали этот проект, были сомнения. Ведь у нашего фестиваля довольно узкая направленность: мы ищем не просто авторов, а именно тех, кто сочиняет песни для маленьких детей.

У папы был опыт проведения конкурса стихов, победитель которого получал возможность посотрудничать с Шаинским — то есть отец был готов написать на лучший текст музыку. Конечно, поступала масса заявок, но, к сожалению, качество очень многих стихов оставляло желать лучшего. Мы подозревали, что в нашем случае картина во многом повторится, но, к счастью, наши опасения были развеяны: большинство из заявок, поступивших со всех уголков страны, оказались весьма достойными.

В разных отборочных турах складывалась своя ситуация: где-то явный фаворит был сразу очевиден, и члены жюри, даже не сговариваясь и долго не обсуждая, понимали, кто будет победителем. Но в ряде случаев приходилось поломать голову, поскольку сделать окончательный выбор оказалось не так просто — достойных композиций было несколько. И тут нам на помощь приходила элементарная математика, самая справедливая из всех существующих наук: победитель выбирался путем складывания баллов, которые были поставлены членами жюри.

Словом, хороших новых песен было представлено очень много. Надеюсь, неравнодушный слушатель это оценит, а фестиваль будет развиваться, станет ежегодным и, даст Бог, в следующем году мы получим что-то еще более интересное и увлекательное. Мы поставили перед собой глобальную задачу по возрождению жанра детской песни и, надеюсь, тем самым возведем ее в некий тренд. А заодно и стимулируем профессиональных авторов, которые, возможно, прежде специально для детей писать и не думали, но, проникнувшись нашей идеей, изменят свою точку зрения.

— Помимо статистических выкладок, о которых вы упомянули, каковы были основные критерии отбора у членов жюри?

— Для нас было абсолютно не важно само качество исполнения произведения, так как это не конкурс вокалистов и инструменталистов. Главное — высокий уровень самой композиции, как с точки зрения музыки, так и в том, что касается текста. Мелодии должны были быть яркими, запоминающимися, а слова — нести определенную смысловую нагрузку.

Не скрою, были претенденты на выход в финал, сочинившие неплохую, выдержанную в современном ключе музыку — по крайней мере, детишкам она вполне могла бы понравиться, — но текст у этих опусов был слабоват, именно в плане смысла. А взрослые, профессиональные люди на подобное несоответствие, разумеется, обращали внимание.

Лирическая составляющая музыкального произведения вообще крайне важна, но порой именно она на нынешней поп-сцене хромает. Возможно, это связано с тем, что такой профессии, как поэт-песенник, по сути, не осталось: все предпочитают всё делать сами — и музыку писать, и тексты, и петь, и аккомпанировать. А когда человек берет на себя слишком многое, это, на мой взгляд, не лучшим образом сказывается на качестве конечного продукта.

Это особенно заметно, если проводить параллели с лучшими образцами советской традиции детской песни, авторами которых были Евгений Крылатов, Геннадий Гладков, мой отец — с одной стороны, а с другой, скажем, Юрий Энтин. Симбиоз хорошей музыки и замечательного текста в лучших песнях прошлого очевиден — именно поэтому они и не теряют своей актуальности. Ведь фраза «От улыбки хмурый день светлей» актуальна во все времена, согласитесь.

— Несомненно. А какова преимущественно тематика новых детских песен? Понятно, что разговор о вечных ценностях никуда исчезать не должен, но, возможно, это более современный разговор, учитывающий нынешние реалии: танцполы, компьютерные игры, смартфоны, всевозможные гаджеты и прочие атрибуты цифрового века?

— Дело в том, что отбор заявок происходил без каких-то оговорок и дополнительных ограничений. Мы не требовали от участников, чтобы они были авторами с профессиональным музыкальным или литературным образованием. В нашем конкурсе могли участвовать все, невзирая на социальный статус, опыт и возраст. И если говорить об авторах более старшего поколения, то в их текстах затрагивались, скажем так, классические темы — про семью, дружбу, любовь, взаимовыручку и так далее. А более молодые авторы, само собой, нередко обращали свой творческий взор и на более современные аспекты нашей жизни. И иногда это получалось действительно довольно неплохо.

Больше всего меня удивило то, что среди присланных заявок было какое-то невероятное количество колыбельных песен, некоторые из них действительно очень хорошие. У нас даже была идея сделать отдельный «подконкурс», посвященный именно таким произведениям. Но, откровенно говоря, колыбельные песни — это не совсем то, что мы искали. Основная задача заключалась не в том, чтобы найти вещи, которые пелись бы детям перед сном их родителями и бабушками, а те, которые бы дети захотели петь сами.

— Детские песни вашего отца, как и некоторых его современников, мгновенно врезались в память. Положа руку на сердце, можете ли сказать, что новые сочинения выдержат такую же проверку временем?

— Среди присланных нам песен были, разумеется, и такие, которые тоже моментально запоминались — до такой степени, что порой трудно было от них отвязаться (улыбается). Но мгновенная запоминаемость — не всегда обязательное условие «живучести» произведения. Конечно, приступая к осуществлению нашего проекта, мы осознавали, что вряд ли найдем второго Шаинского, Крылатова или Чичкова. Но такой цели и не стояло, хотя бы просто потому, что находить кого-то «второго» — занятие изначально неблагодарное.

Меняются времена, поколения, а с ними и музыкальные пристрастия — к этому надо относиться философски и не ждать, что вновь возникнет та же песенная культура, что была в советское время. Такие же параллели можно провести и в области академической музыки. Я уверен, что люди, которые являлись современниками Моцарта или Бетховена, вполне могли полагать, что композиторов такого уровня в будущем не появится. И они были правы, но только отчасти. Да, именно таких, как мы знаем, впоследствии и в самом деле не было, но пришли другие достойные мастера — Шопен, Лист, Дебюсси, Шостакович... Жизнь не стоит на месте, прогресс неумолим, и это следует воспринимать адекватно.

— Расскажите немного о программе праздничного концерта «Все лучшее — детям», который состоится 1 июня.

— Всех карт пока раскрывать не буду, но скажу главное. Зрители получат возможность услышать как самые популярные детские песни в исполнении звезд эстрады, так и оценить премьерные произведения новых авторов. А ближе к концу мероприятия будет объявлен победитель конкурса, обладатель Гран-при. Уверен, действо получится увлекательным и познавательным, дети смогут попеть вместе со звездами известные песни и, надеюсь, выходя из зала, будут напевать какой-нибудь понравившийся новый мотив, автором которого явился один из финалистов нашего фестиваля.

Помимо этого, на концерте состоится мировая премьера новой песни Владимира Шаинского, что, несомненно, станет дополнительным бонусом к насыщенной программе вечера. В настоящее время мы прорабатываем технические детали этого фрагмента действа (кто из артистов, в какой момент эту композицию исполнит, и так далее), но он, несомненно, явится некоей «изюминкой» гала-концерта и послужит дополнительным стимулом посетить в первый календарный день лета Кремлевский дворец.

— Следующий год — юбилейный для Шаинского. В 2025-м страна будет отмечать 100-летие Владимира Яковлевича. Понимаю, о точных датах, равно как и о самих мероприятиях, говорить пока рано, но, может быть, вы уже как-то готовитесь к празднованию знаменательного события?

— Безусловно. Я, как сын, приложу все усилия к тому, чтобы юбилей прошел достойно и с соответствующим папиному имени масштабом. Ведь если, как поется в его песне, «к сожалению, день рожденья только раз в году», то сто лет вообще бывает только раз (улыбается).

У нас множество идей, одной из которых готов с вами поделиться. Она имеет прямое отношение как к столетнему юбилею Шаинского, так и к нашему фестивалю. Нам, повторюсь, пришло огромное количество заявок со всех концов России. Меня не то что приятно удивило — можно сказать, даже ошеломило осознание того, что, как выяснилось, чуть ли не в любом населенном пункте, от Калининграда до Владивостока, есть человек, который пробует себя в жанре написания детских песен.

Будь у нас такая возможность, мы бы в Кремле продемонстрировали все эти номера. Но, по понятным причинам, сделать этого не сможем. И, чтобы как-то восполнить данный пробел для участников и отметить их вклад, появилась мысль выпустить нотный сборник новых детских песен. В это издание, которое, скорее всего, будет называться «Шаинский 100», мы включим сто самых лучших композиций из числа тех заявок, что мы получили.

Фотографии: Сергей Савостьянов/ТАСС и Photoxpress (на анонсе).