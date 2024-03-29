Нелли Закирова, вдова музыканта Георгия Гараняна: «Он разок-другой дунул в саксофон и моментально понял, что это — его инструмент»

Денис БОЧАРОВ

В этом году исполняется девяносто лет со дня рождения выдающегося саксофониста, дирижера и аранжировщика, основателя ансамбля «Мелодия» Георгия Гараняна. Воспоминаниями о большом музыканте и талантливом педагоге с «Культурой» поделилась его вдова Нелли Закирова.

— Какие акции и мероприятия планируется провести в юбилейном для Георгия Гараняна году?

— Самое главное событие состоится непосредственно в день рождения Гараняна: 15 августа в Цирке Никулина на Цветном бульваре пройдет шоу, в котором мы соединим эстраду, классику, джаз и цирк. Еще одним важным мероприятием станет концерт «Гигантские шаги», его проведение намечено на 25 октября в Большом зале консерватории. В нем примут участие ансамбль «Мелодия», который Гаранян возродил в 2006 году, оркестр «Виртуозы Москвы», с которым Георгий Арамович тесно сотрудничал, и приглашена известная российская оперная певица Аида Гарифуллина.

Помимо этого, много тематических концертов пройдет в разных городах России: весной 90-летие Гараняна отметят в Новокузнецке, в конце июня — в Ярославле, на фестивале «Джаз на Волге», осенью — в Санкт-Петербурге. Мы сделали весьма любопытную программу под названием «Мелодия» играет «Мелодию», где нынешний, возрожденный коллектив исполняет произведения из репертуара прежнего ансамбля.

Это довольно интересный опыт, поскольку нынешние музыканты играют совсем по-другому: восторгаясь версиями своих предшественников и отдавая им должное, современные исполнители снабжают свои прочтения новой техникой и видением, в результате чего известные композиции звучат в музыкальном контексте дня сегодняшнего. Основная задача, которая стоит перед молодыми артистами: не повторять уже сыгранное когда-то, что называется, «в ноль», главное — играть хорошо, но по-своему...

Готовится к выходу пластинка, которую выпустит фирма «Мелодия». На этом альбоме будут записаны композиции, которые либо очень давно не исполнялись, либо вообще отдельно никогда не записывались. Среди прочих это: знаменитый вальс из «Покровских ворот», музыка из фильма «Руанская дева по прозвищу Пышка», трехактная пьеса «Дивертисмент» (это замечательное произведение крупной формы исполнялось всего один раз, в 1969 году, оркестром Вадима Людвиковского), знаменитая «Баллада», которая вошла в учебники игры на саксофоне, и другие сочинения.

В Музее Прокофьева, входящего в состав Российского национального музея музыки, состоится выставка, организаторы которой решили показать Гараняна с разных сторон: какой след он оставил в кинематографе, в театре, на эстраде, в джазовой музыке и так далее.

Еще мы планируем выпустить книгу, посвященную жизни и творчеству Георгия Арамовича. Выход подобного издания давно уже назрел, потому что, за исключением знаменитого учебника «Основы эстрадной и джазовой аранжировки», никаких литературных трудов, связанных с именем Гараняна, пока еще выпущено не было. Сохранилось много фотографий Георгия, программок, афиш и прочих любопытных документов — хочется сделать красивую книгу, открыв которую, неравнодушный читатель соприкоснется с некоторыми важными сюжетами из жизни выдающегося музыканта и прекрасного человека.

Словом, акций, приуроченных к празднованию юбилея Гараняна планируется предостаточно. Но главным событием станет августовский концерт в цирке на Цветном бульваре, подготовка к которому уже сейчас идет полным ходом.

— С чем связан выбор места проведения шоу?

— С этим связана занятная история, уходящая корнями в начало девяностых. После распада Советского Союза Георгий, как и многие творческие люди, остался без регулярной работы. И однажды он, взяв синтезатор, пошел в цирк работать клавишником. Как-то в оркестровую ложу заглянул Юрий Никулин и сказал администратору: «Наш клавишник на Гараняна похож». А Юрий Владимирович Жору хорошо знал: судьба их свела на съемочной площадке фильма «Бриллиантовая рука». Помните эпизод, когда Миронов танцует на палубе? Так вот, соло на саксофоне в песне «Остров невезения» исполнял именно Гаранян.

Администратор цирка ответил Никулину, что это Гаранян и есть. «А... пусть зайдет ко мне», — сказал Юрий Владимирович. Гаранян действительно зашел, и зашел, как показало время, на целых пятнадцать лет. Он руководил цирковым оркестром, для которого написал очень много музыки. Поэтому мы и решили, что лучшей сцены (на которой можно было бы объединить все жанры, к которым мой супруг был причастен), чем цирк, не придумаешь. Максим Юрьевич Никулин, ныне являющийся генеральным директором и художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, с энтузиазмом поддержал эту идею.

— Известно, что Георгий Арамович учился в Станкине, который окончил по специальности, напрямую с музыкальным творчеством не связанной, — «Приборы точной механики». Каким был путь Гараняна в большую музыку?

— Отец Гараняна, Арам Георгиевич, бежал из Турции во время геноцида армян. В Москве он женился на русской, Вере Петровне Корчиной, которая работала учительницей. Они жили в коммунальной квартире, соседка была музыкальным педагогом. А мама Георгия очень хотела, чтобы сын занимался музыкой, и однажды обратилась к соседке с просьбой давать Жоре уроки. Но, поскольку у нее не было возможности рассчитываться деньгами, Вера Петровна спросила: «А есть работа по дому, которую ты не любишь делать?» — «Я не люблю стирать» — последовал ответ. Так они и договорились: в то время, как соседка занималась с Жорой музыкой, его мама стирала ей белье.

Но мальчику, с его буйным, стремительным характером было лень играть нудные гаммы, поэтому он тайно выучил Венгерскую рапсодию Листа и показал учительнице. Она пришла в ужас и сказала, как отрезала: «Все, занятия окончены, музыкантом тебе не быть, ты «заиграл» руки». Но молодой человек решил иначе. Учась в Станкине, Гаранян организовал самодеятельный ансамбль, в котором играл на клавишных.

Однажды его попросили отнести в починку саксофон: он, недолго думая, дунул в него разок-другой и моментально понял, что это — его инструмент. По окончании института, Георгий пошел в Москонцерт, где устроился в ансамбль массовика-затейника. Потом некоторое время работал в ансамбле Эдит Утесовой, затем в ансамбле «Первые шаги», которым руководил Юрий Саульский. Юрий Сергеевич, кстати, считал, что у саксофона Гараняна очень плохой звук, велел заниматься и заниматься. Что тот с усердием и делал, постепенно покоряя новые высоты саксофонного мастерства...

— А потом был ансамбль «Мелодия», в котором Георгий Гаранян окончательно состоялся как профессионал высочайшего класса и стал известен на всю страну. Какова история создания этого коллектива?

— После того, как был расформирован эстрадный оркестр Вадима Людвиковского, в котором Гаранян проработал несколько лет, музыканты этого коллектива остались не у дел. И тогда Георгий вместе с трубачом Владимиром Чижиком решили организовать свой оркестр. Им очень хотелось играть джаз, но они понимали, что это — довольно зыбкая стезя, поскольку положение джаза в СССР всегда было неустойчивым: его то поддерживали, то запрещали. Поэтому они решили, что надо исполнять советскую музыку, но в джазовой обработке.

Вскоре выяснилось, что в выборе стилистики музыканты не ошиблись: первая же пластинка разошлась тиражом четыре миллиона экземпляров. Ансамбль был очень востребованным: в 1970-х по популярности с «Мелодией» вообще мало какой из профессиональных музыкальных коллективов мог сравниться. К его услугам прибегали многие знаменитые артисты — от Иосифа Кобзона до Людмилы Гурченко, от Андрея Миронова до Владимира Высоцкого. В целом, за годы работы под управлением Гараняна ансамбль записал шестнадцать сольных пластинок-гигантов и девять мини-альбомов.

— Параллельно с работой в «Мелодии» Гаранян трудился в Государственном симфоническом оркестре кинематографии СССР, дирижировал музыкой к двум сотням фильмов, и, в целом, в 1970-х был, что называется, нарасхват. Как он все успевал?

— Георгий Арамович был трудоголиком и очень организованным человеком. Любил осваивать новое. Он как-то сказал: «Я, наверное, единственный в мире дирижер симфонического оркестра, у которого нет музыкального образования». Да, работой он был предельно загружен и очень востребован. Алексей Рыбников, например, вспоминал, что для того, чтобы заполучить «Мелодию» для записи, нужно было обойти немало «начальственных» дверей.

От переизбытка музыкальной информации Георгий, конечно, уставал. И

надо сказать, у нас в доме музыка никогда не звучала. Бывало, работая за компьютером, я включала что-нибудь фоном, но Жора заходил и просил выключить.

— Вы уже упомянули о том, что ваш супруг сотрудничал с огромным количеством выдающихся артистов. Легок ли он был в общении, чего требовал от исполнителей?

— Участники оркестра «Виртуозы Москвы» мне говорили примерно следующее: «Бывает, работаешь с каким-нибудь симфоническим дирижером, и не всегда понимаешь, чего он от тебя хочет. А с Гараняном никогда никаких вопросов не возникало, все всегда было ясно». То есть, Георгий Арамович был человеком очень конкретным, мыслью по древу растекаться не любил. Работал очень быстро, потому что прекрасно разбирался практически в любой музыке.

Когда его не стало, многие музыканты сетовали на то, что если раньше, работая с Гараняном, они за две репетиции успевали подготовить программу целого концерта, то теперь они три репетиции посвящают разбору одной-единственной композиции. Гаранян обладал даром быстро добиваться желаемого результата, музыкантов не мучил, поэтому с ним любили работать.

Немаловажно и то, что Георгий был человеком очень скромным. Я однажды его спросила, почему он никогда не играет собственную музыку, ведь из-под его пера вышло немало прекрасных сочинений. «А зачем? — последовал ответ. — Хороший композитор — не тот, кто играет свою музыку, а тот, музыку которого исполняют другие». Считал, что замечательной музыки и без него создано предостаточно. Поэтому Гараняна как композитора широкая публика, возможно, недополучила, и именно с целью восполнить сей досадный пробел, мы и выпускаем на фирме «Мелодия» пластинку, на которой будут записаны только авторские сочинения Георгия Арамовича.

— Зато, вне всякого сомнения, слушатель во многом благодаря именно Гараняну понял, какую колоссальную роль в музыкальном произведении играет аранжировка. Зачастую она не то чтобы меняет изначальный композиторский замысел, но чудесным образом его преображает. Бывает и так, что умная аранжировка словно вдыхает в композицию новую жизнь. Это очень здорово заметно на знаменитой пластинке Владимира Высоцкого (выпущенной вскоре после его смерти), где он поет свои песни под сопровождение оркестра. Как создавалась эта запись?

— Схематично все выглядело очень просто: в один прекрасный день Высоцкий пришел к Гараняну и сказал: «Давай писать пластинку». Но Георгий Арамович был поначалу слегка озадачен, резонно предположив, что выпустить такой альбом Владимиру Семеновичу никто не разрешит. Но тот успокоил, сказав, что все уже согласовано на высшем уровне. Наверное, здесь не обошлось без участия Марины Влади, которая, благодаря своим связям с французской компартией, продавила этот проект.

В общем, работа закипела. Гаранян распределил, кто какие аранжировки пишет, Высоцкий спел, и появились эти записи. По воспоминаниям Георгия, с Высоцким работалось очень легко, в аранжировки артист корректив не вносил, и полностью доверял. Примечательный и занятный эпизод: в перерывах между дублями Владимир Семенович брал гитару и пел участникам записи свои песни. Музыканты были в полнейшем восторге.

Близкими друзьями Гаранян с Высоцким никогда не были, но на приятельском и профессиональном уровне общались довольно тепло, понимали друг друга с полуслова. Первой профессиональной записью своих песен под оркестровое сопровождение Владимир Семенович остался очень доволен, надеялся на продолжение сотрудничества. Но, к сожалению, «второй серии» не суждено было состояться, потому что вскоре Высоцкого не стало.

— Расскажите о Фонде Георгия Гараняна, который вы возглавляете. Каковы основные приоритеты его деятельности?

— Его в 2008 году создал сам Георгий Арамович с целью поддерживать молодых музыкантов. Его официальное название — Региональный общественный фонд развития джазового искусства Георгия Гараняна. Поскольку Гаранян — не меценат и не бизнесмен, основную роль фонда он видел в практическом обучении начинающих артистов.

Один довольно известный музыкант мне рассказывал такую историю. Когда он был еще совсем юным, его привели к Гараняну, который раскритиковал манеру игры начинающего исполнителя. Тот поначалу сильно обиделся, но Георгий Арамович подробно объяснил, что и как надо делать. И сегодня этот музыкант, руководитель армянского джазового коллектива, признает: на сорока минутах, что длилась та беседа, он построил всю свою карьеру.

Сегодня фонд проводит различные мероприятия, в частности, в этом году пройдут фестивали «Играем джаз с Гараняном» и «Крошка Джаз». Помимо этого, мы выпускаем ноты произведений Гараняна (вышло уже три сборника), дважды переиздали учебник «Основы эстрадной и джазовой аранжировки», о котором я упоминала выше, постоянно взаимодействуем с коллективами, которые создал Георгий Арамович, — в частности, с Ансамблем «Мелодия» Георгия Гараняна и Краснодарским биг-бендом Георгия Гараняна.

— Георгий Арамович оставил заметный след в самых разных музыкальных жанрах — от джаза и классики до эстрады и киномузыки, из чего нетрудно сделать вывод, какие стили и направления ему импонировали. А была ли музыка, которую он на дух не переносил?

— Была. Это дешевая попса, в которой задействованы от силы две клавиши и отсутствует какой-либо намек на фантазию, на само наличие творческой мысли. Настороженно относился к авангардной музыке, полагая, что авангард безнадежно устарел — наверное, Георгий Арамович перенасытился им в 1970-е. Возможно, в противовес этому, Гаранян стремился исполнять музыку, которая была бы понятна всем. Таковой он, кстати, считал музыку советских композиторов, очень высоко ее ценил, — что, наверное, не удивительно, учитывая, что всю свою жизнь он работал с лучшими из них.

Книга о «вкусной» музыке

Фонд Георгия Гараняна выпустил новую версию знаменитого учебника «Основы эстрадной и джазовой аранжировки».

Написать достойное музыкальное произведение — это только половина дела. Надо еще уметь сделать так, чтобы это произведение было увековечено в истории, дабы после его прослушивания оставалось длительное приятное «послевкусие». А хорошая аранжировка — именно то, что придает композиции дополнительных красок, наполняя ее новым смыслом.

Эту истину прекрасно понимал Георгий Гаранян — истину, порой ускользающую от внимания среднестатистического слушателя. В самом деле: так ли уж часто наше ухо улавливает такие «ингредиенты» музыкального полотна, как парафразы, контрапункты, модуляции, кульминации и так далее? А между тем, именно они в итоге и составляют его «начинку». Именно благодаря им композиция по-настоящему живет.

Гаранян был подлинным корифеем аранжировки. Стоявший у руля нескольких выдающихся отечественных музыкальных коллективов, создавший музыкальное обрамление для многих жемчужин нашего кинематографа (среди которых «Бриллиантовая рука», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Розыгрыш», «Романс о влюбленных», «Большое космическое путешествие»), игравший в лучших биг-бендах страны, он превосходно улавливал художественные особенности каждого инструмента, прекрасно чувствовал возможности каждого исполнителя.

Не будет большим преувеличением сказать, что Гаранян аранжировал, как дышал. И свою роль «господина-оформителя» музыкальных эрзацев, становившихся, с его легкой руки, подлинными шедеврами, полностью осознавал. На страницах недавно вышедшего и прекрасно изданного учебника он пишет: «Нет необходимости подчеркивать значение профессии аранжировщика в современной эстрадной и джазовой музыке. Всем ясно, что именно аранжировщик определяет основы стилистики, формы, колорита и всего «наряда» музыкального произведения. Творческое лицо музыкального коллектива в очень большой степени определяется именно почерком аранжировщика». С этим трудно спорить.

Было бы преувеличением сказать, что книга «Основы эстрадной и джазовой аранжировки» рассчитана на широкий круг читателей. Эту работу, снабженную массой примеров на нотном стане и изобилующую множеством терминов, все же следует отнести к разряду литературы для специалистов. Но она, как верно подметил один благодарный читатель (а это, напомним, уже четвертое переиздание учебника), написана так, что «даже не музыканту понятно, что и как надо делать».

Труд Гараняна (которым он, к слову, очень гордился, считая, что «Основы аранжировки...», возможно, вообще лучшее из всего, что он создал в жизни) действительно изложен предельно доступным языком — языком, словно приглашающим к диалогу. Из чего следует, что многие, доселе слабо знакомые с «технической» стороной музыкального процесса, прочитав книгу, возможно, захотят к ней приобщиться и по-настоящему открыть для себя полный загадок и красот мир «вкусной музыки» — аранжировки, проще говоря.

Фотографии: Photoxpress; на анонсе: Василий Редкин/предоставлена Нелли Закировой