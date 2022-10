Затерянный бриллиант в «королевской» короне

Денис БОЧАРОВ

Группа Queen переиздает свой альбом 1989 года The Miracle. Обычная практика для рок-музыкантов, в общем-то. Интрига в том, что в качестве бонус-трека на релизе помещена новая песня с голосом Фредди Меркьюри — Face It Alone.

Этот британский коллектив уникален по многим показателям. Во-первых, Queen, похоже, единственный в мире рок-ансамбль такого уровня, где каждый участник имеет высшее образование (а гитарист Брайан Мэй и вовсе профессор астрономии). Во-вторых, ни одна другая группа не может похвастаться составом, каждый член которого являлся бы автором хита №1.

Вышеупомянутый Мэй написал знаменитую We Will Rock You, басист Джон Дикон сочинил блистательный диско-фанк-шедевр Another One Bites The Dust, барабанщик Роджер Тейлор ответственен за создание стадионной кричалки Radio Ga Ga, а вокалист Фредди Меркьюри — автор феноменальной Bohemian Rhapsody, вещи, все чаще называемой, согласно всевозможным опросам, лучшей рок-композицией из когда-либо записанных на пленку.

В-третьих, — и это, возможно, самое важное, — музыку Queen невозможно отнести ни к какому определенному стилю: в их творчестве хард-рок гармонично уживался с ненавязчивым попсом, диксиленд изящно «беседовал» с прогрессивом, а задушевная балладность естественным образом соседствовала с хэви-металом и блюзом. Эти умные парни создавали произведения такого уровня, до которого большинству команд-современников (равно как предшественников и последователей) никогда не удавалось дотянуться.

Нельзя сказать, что бешеный успех пришел к «квинам» мгновенно. Лишь третий их лонгплей (пластинка Sheer Heart Attack, 1974 года) принес музыкантам более-менее ощутимые дивиденды. Однако внимание на группу обратили сразу же. Да иначе и быть не могло: в то время, когда группы и исполнители старались сосредоточиться на каком-то конкретном направлении, разрабатывая одну-единственную творческую жилу, Queen били по всем фронтам.

Как говорил основатель группы Брайан Мэй: «Нам было интересно абсолютно все, мы чувствовали себя словно детишки в конфетной лавке». И поэтому, даже признавая тот факт, что первая студийная пластинка коллектива (одноименный лонгплей 1973-го) содержала ряд стилистических заимствований из Led Zeppelin, The Who и Mott The Hoople, нельзя было не отметить свежести творческих идей, феноменального мелодического чутья, филигранного исполнительского мастерства и, конечно, безупречных вокальных многоголосий...

Queen в своем классическом составе просуществовали не так много. В самом деле, ну что такое двадцать лет по сравнению с шестьюдесятью, которые недавно записали в свой актив The Rolling Stones? Однако после преждевременной кончины Фредди Меркьюри в ноябре 1991 года осиротевшие «квины» отказывались даже думать о том, что у бренда под названием Queen может быть какое-то продолжение. Все, финита ля комедия, калитка закрыта, обратной дороги нет. Да и какой может быть Queen без своего голоса — не только во многом определявшего стилистику звучания и сценической подачи ансамбля, но и в принципе самого, пожалуй, выдающегося в истории поп-культуры?

Но время, как известно, лучший лекарь, палач и судья в одном лице. И постепенно бывшие друзья и соратники Фредди начали обнаруживать в себе стремление преждевременно прославленную трейд-марку не хоронить. Действительно, кто же станет убивать курицу, продолжающую нести золотые яйца?

И история получила продолжение. Погоревав пару-тройку лет, Брайан, Джон и Роджер вспомнили тот главный завет, который находившийся при смерти Фредди дал своим собратьям по команде: «Записывайте как можно больше, пока я жив, чтобы в дальнейшем у вас был плацдарм для работы». Таким образом, в 1995 году свет увидела пластинка Made In Heaven, на которой представлены вещи, что Меркьюри успел напеть в последние месяцы своей жизни. Это был, конечно, своевременный и уместный шаг.

Дальше — больше. Еще через пару лет Queen выпустили сборник своих хитов The Rocks, куда поместили свежую композицию — No One But You (Only The Good Die Young), которая, как красноречиво следует из названия, была посвящена Фредди. После этого бас-гитарист квартета Джон Дикон повесил «басуху» на гвоздь и отказался иметь какое бы то ни было отношение к дальнейшей активности бренда под названием Queen. Джон — да, но только не Брайан с Роджером.

Через некоторое время у основателей группы (а именно Мэй и Тейлор являются таковыми) родилась идея: а почему бы не сварганить мюзикл по мотивам квиновских песен? Именно это они и сделали и, надо сказать, не прогадали: спектакль We Will Rock You вот уже не первое десятилетие с успехом демонстрируется в лондонском театре Dominion, да и на других мировых сценах пользуется успехом. Не «зашел» он только в Америке и России, но это уже немного другая история.

Однако и этого Брайану и Роджеру показалось мало: захотелось былого концертного «зажига», в связи с чем они сначала создали суррогатный коллектив Queen + Paul Rodgers (пригласив на роль фронтмена одного из лучших рок-вокалистов современности Пола Роджерса, сделавшего себе имя в коллективах Free и Bad Company) и даже записали с ним альбом The Cosmos Rocks. А потом, когда инерция данного состава стала выдыхаться, поставили к микрофонной стойке поп-героя, Адама Ламберта, финалиста реалити-шоу American Idol. С ним они, кстати, время от времени выступают до сих пор.

Но и это еще не все. Несколько лет назад свет увидел сборник Queen Forever, где, помимо всем известных произведений, была представлена песня There Must Be More To Life Than This, которую Фредди еще в первой половине 1980-х напел с Майклом Джексоном. Опять-таки удачно: диск собрал солидную кассу. Ну а потом сам Бог велел, видимо, снять полноценный байопик, посвященный Queen в целом и Фредди в частности. Картина Bohemian Rhapsody выстрелила точно в яблочко: в 2018 году лента получила несколько «Оскаров».

А чему удивляться, собственно? Разве кто-нибудь когда-то сомневался в том, что Queen — великая группа? И в том, что любое произнесенное ею слово (или сыгранная нота) моментально обратится в золото? Видимо, это прекрасно понимают и Брайан Мэй с Роджером Тейлором, главные хранители традиций одной из лучших музыкальных команд на Земле.

Именно поэтому, очевидно, они и затеяли переиздание пластинки The Miracle — не лучшей в их каталоге, но и не худшей (у Queen вообще нет плохих альбомов). Вышедший недавно релиз гитарист и барабанщик предварили обращением к СМИ: дескать, обнаружили песню, записанную в ходе сессий к The Miracle, давно уже осевшую в архивах и о которой они успели позабыть. Лукавство, конечно. У Queen практически не было бросового материала, поскольку они всегда работали на совесть, «в стол» материал отправлялся крайне редко. А значит, забыть о чем-то таком музыканты попросту не могли.

Но грамотно поданный инфоповод — всегда хороший шанс для того, чтобы продукт хорошо продавался. И нет никаких сомнений, что переиздание диска 1989 года себя оправдает. Что же до самой песни Face It Alone... Откровенно говоря, выдающимся произведением искусства ее назвать нельзя. Песня как песня. Конечно, все квиновские трейдмарки по-прежнему не дают осечек: великолепный саунд-продюс, неповторимая, узнаваемая с первых нот гитара Мэя, умный (хотя и лаконичный) текст, да и голос Фредди никогда, никому, находясь в здравом уме и твердой памяти, ни с каким другим перепутать невозможно.

Но другой вопрос — насколько вообще оправданны подобные шаги иных музыкальных коллективов, направленные на извлечение «скелетов из шкафа»? Ведь к такому сценарию прибегали многие после распада собственных ансамблей: от The Beatles и The Doors до The Sex Pistols и Nirvana. Думается, в случае с нашими героями данная игра стоит свеч: ведь групп уровня, сопоставимого с Queen, в мире считаные единицы. И каждое их, неслыханное доселе, сочинение, несомненно, будет всегда находить живой отклик у неравнодушных слушателей.

Фотографии: www.queenonline.com