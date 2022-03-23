Арт-директор фестиваля Bach-fest Тарас Багинец: «Музыка Баха как космос – бесконечна и неисчерпаема, можно играть из года в год и ни разу не повториться»

Светлана ТОЛМАЧЕВА, Екатеринбург

В Екатеринбурге весь март проходит XI Международный музыкальный фестиваль Bach-fest. В завершении для слушателей Свердловской филармонии прозвучат все шесть Бранденбургских концертов Баха.

Крупнейший в России фестиваль музыки Баха ежегодно проводит в Екатеринбурге Свердловская филармония при поддержке губернатора Свердловской области. Каждый следующий Bach-fest раскрывает новую тему, связанную с творчеством композитора. В 2022 году – это «Бах и французская музыка». На фестивале звучат известные сочинения самого классика и его французских современников, а также авторов XIX-XX веков. Фестиваль открылся концертом оркестра старинных инструментов Pratum Integrum и «Органным диалогом» солиста Свердловской филармонии Тараса Багинца и музыкального критика Артема Варгафтика. По аншлагу в зале было заметно, насколько слушатели за время пандемии соскучились по большим фестива льным событиям. Благодаря отмене ограничений в Свердловской области зал был полон под завязку. Впрочем, программу фестиваля, где были заявлены зарубежные исполнители, пришлось корректировать на ходу. О том, как это было, «Культуре» рассказал солист Свердловской филармонии, арт-директор фестиваля Bach-fest Тарас Багинец.

– Программа международного фестиваля, конечно, претерпела вынужденные изменения, но все же мы не отменили ни одного запланированного концерта. Например, немецкий органист, дирижёр и композитор Кай Йоханнсен лично провел большую подготовительную работу – практически все репетиции концерта-открытия фестиваля с Уральским молодёжным симфоническим оркестром и Симфоническим хором Свердловской филармонии, и лишь перед самым концертом передал управление своему екатеринбургскому коллеге Алексею Доркину.

Что касается выступлений российских музыкантов, то все они благополучно добрались до Екатеринбурга. Впервые на сцене Свердловской филармонии выступил московский оркестр Pratum Integrum, исполняющий музыку барокко на старинных струнных инструментах. Исполнение на жильных, а не на металлических струнах, звучание скрипок и виолончелей XVII-XVIII веков в аутентичной манере было особенно изысканным.

– Как менялась концепция фестиваля за все время его существования? Почему в этом году остановились на французской теме?

– Bach-fest – наш традиционный фестиваль, который ежегодно проходит в марте. В 2011 году мы заложили эту традицию и провели четыре концерта первого фестиваля. Слушателям понравилась идея, и с тех пор, несмотря ни на что, март мы посвящаем музыке Иоганна Себастьяна Баха. Постепенно Bach-fest вырос – в этом году мы представляем слушателям уже девять программ.

Бах – один из самых исполняемых композиторов во всем мире. Его творческое наследие настолько велико, что от фестиваля к фестивалю, из года в год можно играть его музыку – и ни разу не повториться. Музыка Баха – как космос, она бесконечна и неисчерпаема. Каждый год мы стараемся представляем произведения в разных жанрах, для разных оркестров, хоров, ансамблей, для сольных инструментов - органа, клавесина, духовых инструментов, голоса. Основа концепции Bach-fest - максимально приближенное исполнение баховской музыки к тому, как это слышал и играл сам композитор.

Bach-fest ежегодно рассказывает о взаимодействии Баха с мировыми композиторскими школами Италии, Германии, Франции, Британии. В этом году мы решили поработать над темой «Бах и французская музыка». Множество композиций он написал под влиянием французов, в те времена очень модных, популярных во всей Европе музыкантов. Но и обратное влияние баховского наследия на французских композиторов последующих эпох тоже очень интересно проследить. Наш нынешний фестиваль – это возможность послушать одновременно и музыку Баха, и сочинения его современников из Франции, и французских авторов более позднего времени, для которых он был кумиром и образцом.

– Готовите ли особенный подарок слушателям в честь дня рождения композитора 31 марта?

– В мире не так много композиторов, чьи дни рождения из года в год отмечаются настолько широко. Мы уже провели Парад органистов – на сцене Свердловской филармонии 20 марта выступили четверо музыкантов, подготовивших свои программы органных произведений: это лауреаты всероссийских и международных конкурсов Елизавета Бородаева, Иван Царев, Наталья Гольфарб и Евгений Авраменко - титулярный органист Кафедрального собора Калининграда.

Тридцатого марта зазвучит сокровище Свердловской филармонии – точная копия старинного французского клавесина мастеров Бланше 1730 года. Играть на нем будет одна из ведущих клавесинисток России Мария Успенская из Москвы. На знаменитом Баховском конкурсе в Лейпциге в 2010 году жюри и публика признали её лучшей.

Тридцать первого марта на сцене филармонии будут исполнены все шесть Бранденбургских концертов. Это очень сложное музыкальное полотно и с исполнительской, и с организационной точки зрения. В каждом концерте задействован оркестр и группа солистов, собрать их вместе довольно сложно, но нам это удалось – участие в этой программе примут около двадцати солистов. В европейском концертном сезоне Бранденбургские концерты исполняются довольно часто. А у нас в Екатеринбурге исполнение всех шести концертов в один вечер произойдет впервые. Эта программа в день рождения Баха завершит XI Международный музыкальный фестиваль Bach-fest.

Фотографии: Татьяна Андреева / предоставлены Свердловской филармонией.