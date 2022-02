Кружатся диски: новинки от «Мелодии»

Денис БОЧАРОВ

Начало года наш прославленный звукозаписывающий лейбл отметил выпуском нескольких любопытных релизов. Искушенным меломанам есть из чего выбирать.

Франц Шуберт

«Зимний путь»

Мелодия

К 225-летию со дня рождения Шуберта (австрийский гений родился 31 декабря 1797 года) фирма «Мелодия» переиздала в цифровом формате запись концерта 1985 года с фестиваля «Декабрьские вечера». Фонограмма, осуществленная в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, датируется 1985 годом. Участники записи — Петер Шрайер (тенор) и Святослав Рихтер (фортепиано).

В год 70-летия Святослава Теофиловича фестиваль «Декабрьские вечера» был посвящен эпохе романтизма. В истории этого ежегодного отечественного музыкального форума выступления дуэта Петера Шрайера и Святослава Рихтера стоят особняком. А одно из самых интересных произведений эпохи романтизма — вокальный цикл Шуберта «Зимний путь» — является своеобразной «вишенкой на торте».

«Никогда прежде не доводилось слышать, чтобы Шуберт звучал с таким трагизмом, с такой пронзительной нотой безысходности, которые могут быть в прочтении романтика ведомы разве что артистам, прошедшим искус экспрессионизма» — так писал известный музыковед Виктор Юзефович об этом исполнении. Сам Шуберт, видимо, осознавал необычайную трагическую остроту своего цикла: «Приходите, я спою вам цикл ужасных песен» — так иронично, но, по сути, весьма точно, по воспоминаниям друга, композитор анонсировал премьеру в ближнем кругу (цикл «Зимний путь» был написан в 1827 году)...

Петер Шрайер – ведущий тенор Восточной Германии второй половины ХХ века; великолепный исполнитель духовной музыки Баха и немецкой романтической классики. «Мне нравится, что Шрайер идет всецело от музыки, а слово у него подчинено ей» — говорил о певце Святослав Рихтер, известный своим пристрастием к вокальному искусству. Рихтер и Шрайер встречались на сцене трижды — в сезоне 1985—1986 гг. в Дрездене, Москве и Праге — чтобы исполнить «Зимний путь». Изданная в 1987 году виниловая пластинка мгновенно стала фонографической редкостью. И вот, тридцать пять лет спустя «Мелодия» выпускает эту запись в цифровом формате.

Александр Чайковский

«Струнные квартеты, Фортепианный квинтет»

Мелодия

Вниманию филофонистов предлагается новый альбом одного из самых известных современных композиторов России. Восемь струнных квартетов и фортепианный квинтет были записаны в Московской филармонии в сезоне 2020—2021 гг.

«Великолепной школой, экзерсисом для прочищения мозгов композитора» считает Александр Чайковский работу в жанре струнного квартета. Как таковой, квартет, бывший когда-то жанром преимущественно для «комнатного» музицирования, за два столетия заметно расширил свою аудиторию, но по-прежнему остался элитным, предполагающим тончайшую шлифовку деталей у композитора и требующим от слушателя недюжинной способности интеллектуального восприятия.

Профессор Московской консерватории, Александр Чайковский первые квартетные опусы создал еще в консерваторский период, в конце 1960-х. Третий и четвертый квартеты относятся уже к 2013 — 2014 годам, а последние инструментальные циклы были закончены автором совсем недавно.

Квартеты Александра Владимировича были записаны молодыми талантливыми музыкантами, лауреатами международных конкурсов: скрипачами Леонидом Железным и Деннисом Гасановым, альтисткой Дарьей Филиппенко и виолончелистом Василием Степановым. Каждый из музыкантов успешно сочетает сольную и ансамблевую концертную деятельность в России и за рубежом. Партию фортепиано в квинтете исполнил один из самых востребованных пианистов мира Борис Березовский.

Людмила Берлинская, Артур Ансель

«Гершвин, Цфасман, 2 фортепиано»

Мелодия

Франко-русский фортепианный дуэт Людмилы Берлинской и Артура Анселя отмечает свое десятилетие новым альбомом, посвященным корифеям советского и американского джаза — Александру Цфасману и Джорджу Гершвину.

Вот что о недавно вышедшем релизе говорят сами исполнители: «Для нас этот альбом представляет настоящий вызов: добиться успеха в создании уникального стиля, смеси джаза с классической музыкой. Мы должны сохранить пианизм и виртуозность, тонкость письма, распределить краски, точность ансамбля, как в классическом репертуаре, и в то же время найти раскованность, свинг, который так неестественен для классических пианистов, коими мы являемся».

Фортепианный дуэт заслуженной артистки России Людмилы Берлинской и лауреата международных конкурсов Артура Анселя на протяжении десяти лет выступает в крупнейших залах России и Франции, включая филармонии Санкт-Петербурга и Москвы, зал «Зарядье», Московскую консерваторию, Зал Гаво в Париже. Музыкантов приглашают на престижные фестивали, такие как Музыкальные саммиты в Гштааде (Швейцария), Московский фестиваль «Декабрьские вечера», Фестиваль весны в Токио, Rota das Artes в Лиссабоне, «Листомания», Solistes à Bagatelle и Pianofolies du Touquet во Франции. За короткое время дуэту удалось собрать репертуар, включающий «greatest hits» для двух фортепиано и фортепиано в четыре руки, а также редкие произведения с оригинальными композициями и новыми транскрипциями.

В обозреваемый альбом вошли произведения Джорджа Гершвина (четыре песни в обработке Пола Позняка ’S Wonderful/Funny Face, But Not For Me, Someone To Watch Over Me, It Ain’t Necessarily So, три прелюдии и песня The Man I Love в обработке для двух фортепиано Грегори Стоуна) и песни Александра Цфасмана («Ожидание», «Веселый вечер», «Танцующие пальцы» и «Всегда с тобой»). Основная идея диска, по задумке артистов, состоит в том, чтобы слушатель в какой-то момент перестал замечать, где «кончается» Гершвин и «начинается» Цфасман. Запись произведена на студии Киноконцерна «Мосфильм» и датируется апрелем прошлого года.

И.С. Бах

«16 Веймарских концертов»

Мелодия

Новый двойной альбом органиста Константина Волостнова посвящен баховским переложениям концертов Вивальди, Телеманна, Марчелло и других композиторов XVIII века. В записи звучат 16 концертов, переложенных для клавесина в Веймаре в 1713 — 1714 гг. Семь из них принадлежали перу Антонио Вивальди, три — веймарскому принцу, талантливому музыканту Иоганну Эрнсту. Среди других композиторов, концертами которых вдохновлялся Бах — Георг Филипп Телеманн, братья Алессандро и Бенедетто Марчелло. Авторскую принадлежность двух концертов установить, увы, не удалось...

Константин Волостнов – один из наиболее заметных российских органистов нового поколения (кстати, именно ему выпала честь записать «презентационный диск» реконструированного органа Большого зала Московской консерватории, которому современные мастера возвратили историческое звучание). Его комплект токкат, органных сонат и концертов И.С. Баха стал одним из лидеров прослушиваний в классическом каталоге «Мелодии».

Выпускник факультета исторического и современного исполнительского искусства (клавесин, хаммерклавир) Московской консерватории и Высшей школы музыки Штутгарта, Волостнов является победителем старейшего международного конкурса органистов в Сент-Олбансе (Великобритания), обладателем первых премий органных состязаний Э.Ф. Валькера в Шрамберге (Германия) и имени А. Гедике в Москве. Константин Сергеевич выпустил более 15 сольных дисков, записанных на различных органах Москвы, Санкт-Петербурга, а также на органе Домского собора в Риге.