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  • Гун Цзяцзя, советник-посланник по культуре посольства КНР: «Любая нация, имеющая древнюю историю и культуру, обязательно должна сохранять культурную традицию»

Гун Цзяцзя, советник-посланник по культуре посольства КНР: «Любая нация, имеющая древнюю историю и культуру, обязательно должна сохранять культурную традицию»

Петр ВЛАСОВ

01.12.2022

Гун Цзяцзя, советник-посланник по культуре посольства КНР: «Любая нация, имеющая древнюю историю и культуру, обязательно должна сохранять культурную традицию»

На днях в режиме видеоконференции состоялось 23-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. «Культура» обсудила перспективы культурных связей с представителем посольства КНР в Москве.

Госпожа Гун, сегодня много говорят о культурном сотрудничестве России и Китая. Можно узнать более конкретно, в чем заключается здесь интерес Китая?

— Наше сотрудничество в области культуры крайне важно не только из-за того, что культурные связи имеют давнюю историю и своими корнями уходят в далекое прошлое. За последние три года очень сильно сократилось количество офлайн-мероприятий, но до пандемии очень плотно все было — обмены, взаимные визиты артистов, художественных коллективов и педагогов в сфере культуры и искусства. Мы, китайцы, очень хорошо понимаем, что в сфере культурного образования ваши педагоги на очень высоком уровне. Помню, когда много лет назад я сопровождала нашу главную балетную труппу на гастролях в России, была очень насыщенная программа, но они очень настаивали, чтобы был организован их визит в хореографическое училище имени Вагановой в Санкт-Петербурге, для них это как святыня, потому что первые китайские поколения артистов балета воспитаны на технике Вагановой и первые иностранные преподаватели в сфере балетного искусства были приглашены из Советского Союза. Моих родителей, когда они были молодыми, окружала русская культура: кино, музыка, литературные произведения, можно сказать, что это очень сильно повлияло на целое поколение китайцев. Не знаю, сейчас в России еще помнят, как петь «Подмосковные вечера», «Катюша», «Синий платочек», но все эти советские песни уже почти стали китайскими, каждый китаец их может спеть, конечно, на китайском языке, у нас очень хорошие переводчики, они очень красиво перевели эти песни, и мы их считаем уже китайскими песнями. Могу перечислить известные российские художественные коллективы, которым удалось побывать в Китае на гастролях: Симфонический оркестр имени Чайковского, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, балетная труппа Эйфмана, Театр Вахтангова со спектаклем «Евгений Онегин», вы не представляете, какой большой успех был... Кстати, мне кажется очень интересной идея: наша Государственная Пекинская опера хочет совместно с Санкт-Петербургским Александринским театром сделать постановку «Евгения Онегина», это будет содержание «Евгения Онегина», но в изображении Пекинской оперы. Это очень интересная идея совместной постановки: русский роман-классика в трактовке Пекинской оперы. Режиссеры обеих сторон уже начинают активно работать над сценарием, надеюсь, что в недалеком будущем нас ждет премьера постановки, которую можно показать зрителям и в Китае, и в России. Думаю, это здорово.

Как вы думаете, почему китайская и русская культуры друг к другу тяготеют, что у нас общего, может быть, общие ценности, взгляд на мир одинаковый?

— Я читала классику, русские литературные произведения и думаю, что в них очень четко изображены патриотизм, служение Отечеству, крепкие семейные ценности, большой гуманизм и гражданственность. Я думаю, это общие ценности, в Китае мы тоже очень высоко ценим нравственные ценности, у нас много общего, мы тоже так думаем, наши писатели в литературных произведениях тоже пытаются показать и вызвать у читателей чувства доброты, правды, свободы.

Какие ценности Китай сейчас пропагандирует в мире и как они через культуру транслируются, воплощаются в культуре?

— Я думаю, любая нация, имеющая древнюю историю, блестящую цивилизацию и культуру, обязательно должна сохранять культурную традицию. То есть не только предметы старины показывать в музее, но сохранять и развивать традиции. Это значит, что мы должны сделать ее более живой и развивать вместе со временем, эпохой. Например, в китайской традиционной культуре мы очень ценим гармонию: если вы сможете сохранить внутреннюю гармонию и потом добиться гармонии между человеком и окружающим миром, тогда будет здоровье, долголетие, будет благосостояние, все будет хорошо. С другой стороны, у нас есть в обиходе известная фраза, я передам основную мысль: «Каждый человек умеет гордиться красотой культуры своей нации, но люди должны научиться гордиться красотой культуры другой нации. Только на этой основе взаимного уважения мы можем мирно и гармонично сосуществовать в этом мире». В последнее время международная обстановка очень сложная, мир вступил в быстроменяющийся период — с разных точек зрения, не только геополитической и экономической. Я думаю, что в такой ситуации все государства должны учиться, как на основе взаимного уважения, на основе взаимообмена, в том числе и культурного, достичь взаимопонимания.

Вопрос не только про культуру. Каким Китай видит идеальный мир в будущем? Сейчас КНР предлагает миру свою глобальную повестку, свое понимание объединяющих ценностей. Хочется понять, как Китай видит будущее мира...

— Китай — очень мирное государство, и в будущем мы бы хотели видеть мир во всем мире, чтобы все государства и нации жили на основе взаимоуважения, взаимопонимания и взаимовыгоды, совместно и гармонично сосуществовали и развивались, и каждое государство и нация имели бы право выбирать путь, который им нравится и подходит. Вот, я думаю, что бы мы хотели видеть: совместное процветание и совместное развитие.

Расскажите, пожалуйста, как работает культурный отдел посольства в Москве, чем он занимается?

— Я работаю советником по культуре (до того работала в Министерстве культуры и туризма), то есть курирую сферу культурных обменов и сотрудничества в области культуры, туризма и спорта между Россией и Китаем... Главная задача — помогать установить прямые контакты между культурными учреждениями двух стран: театрами, музеями, библиотеками. Есть механизм — Комиссия по гуманитарному сотрудничеству, а при этой комиссии подкомиссия в сфере культурного сотрудничества, это Минкультуры РФ и Минкультуры и туризма Китая, они ежегодно проводят заседания этой подкомиссии, обмениваются мнениями, раньше заседания проводились офлайн, год в России, год в Китае, руководители министерств регулярно встречались, подписывали протоколы, программу сотрудничества в сфере культуры, ежегодно мы проводим фестиваль «Дни культуры России в Китае», в следующем году — «Дни культуры Китая в России», это регулярные фестивали. А в приграничных районах мы совместно придумали «Ярмарку культуры и искусства Китая и России», она проходит одновременно в двух городах на Амуре, у вас в Благовещенске. Там мы ежегодно проводим огромную ярмарку, очень интересную, я лично там была. В городе выбираем площадь под открытым небом, такой фестиваль-вечеринка, с двух сторон художественные коллективы, певцы выступают, а люди смотрят и веселятся. Состоялся Международный театральный фестиваль имени Чехова, туда пригласили Китай как главного гостя и страну-участника, мы направили 5–6 коллективов, очень обширный диапазон жанров: и древняя китайская опера, и драматическое искусство, и современный танец, и балетная труппа были очень хорошо встречены российскими зрителями. В следующем году мы тоже готовы направить свои коллективы для участия в этом театральном фестивале. Привожу примеры мероприятий по официальным каналам, но на самом деле между Китаем и Россией обмены в области культуры и искусства еще проходят по народным каналам или коммерческим каналам, — агентства, студии приглашают друг друга и проводят различные выставки, это очень бурно и динамично развивается. Правда, за последние три года из-за пандемии это сократилось, но придумали много мероприятий онлайн. Хотя для культуры, конечно, лучше, когда встречаются, общаются вживую, а не только онлайн.

Есть мнение, что российская культура сейчас находится в упадке, дело не в количестве коллективов, спектаклей, а в том, какие идеи она транслирует, какие смыслы. Что вы об этом думаете?

— С этим я согласна. Для китайцев русская культура это, конечно, имена Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Достоевского. Классики мирового значения. А что касается современной русской литературы, честно говоря, я не очень хорошо ее знаю... Но читала официальную статистику Государственного управления по прессе и печати КНР — Россия уже два года подряд занимает пятое место по экспорту на книжный рынок Китая. Переведено на китайский язык много современной вашей литературы. Это очень важно. Когда мы говорим о современной культуре, то не можем закрыть глаза на правду, часть нашей и вашей молодежи очень ориентированы на Запад, Европу и Америку... Мы помним фразу Маргарет Тэтчер: сила страны не в том, чтобы экспортировать свою продукцию, сила, когда страна сможет экспортировать свою идеологию и культуру. В этом смысле Америка сильна, мы не можем отрицать их влияние, через кино и так далее...

Как думаете, почему многим в культурном плане так нравится все американское? Это из-за культа богатства, денег, образа страны, где все успешны, или что?

— Большая часть голливудской продукции — просто мусор, но мы не можем отрицать, что есть очень хорошие фильмы, позитивные, которые отражают доброту и высокие нравственные качества персонажей, также хорошо разработаны сюжеты, костюмы, диалоги. Кинематографическая индустрия в Америке высокого уровня, мы должны заимствовать удачный опыт, изучать их хорошие элементы. Хотя у Америки, России, Китая идеология, мировоззрение, традиции, культура разные, но есть и что-то общее для всего человечества: стремление к доброте, красоте, справедливости, я думаю, это универсальные ценности. У вас молодежь любит смотреть американскую анимацию, мультфильмы?

Да, но мы тридцать лет при том почти не занимались собственной анимацией.

— Раньше в СССР были очень хорошие мультфильмы. Когда я начала изучать русский язык, преподавательница показывала нам «Ну, погоди!»... Из современных я знаю «Машу и медведя»... У вас очень сильная традиция в анимации, очень важно, чтобы она транслировала нужные ценности на молодое поколение, детей, это исключительно важно.

Давайте вернемся к двустороннему сотрудничеству. Вот вы говорите, в Китае много издают книг современных российских авторов. Но я слышал, что часто издательства делают это только ради государственного гранта. Книгу издают, но потом она никуда не идет.

— Я тоже заметила такую проблему, причем уже с вашей стороны: есть современные китайские писатели, чьи книги очень популярны в Китае, и наши российские коллеги выбирают этих писателей, перевели на русский язык, но этих книг нет в магазинах или их очень мало. Мы сейчас должны серьезно подумать над этой проблемой, но важно задействовать именно рыночные механизмы.

Могут ли, например, российские издатели напрямую выходить на китайских? Есть ли механизмы прямого общения?

— В Китае работает Всекитайский союз сотрудников литературы и писателей, я думаю, что можно создать некую прямую возможность для контакта. Но издательство должно ознакомиться с содержанием вашей книги, а русистов очень не хватает, особенно профессиональных. Мы хотели бы совместно с нашими российскими коллегами подготовить побольше профессиональных специалистов в сфере культуры и искусства, чтобы они могли служить своеобразным мостом.

Недавно состоялся ХХ съезд КПК, крайне важное событие для Китая. Как решения съезда повлияют на культурную политику?

— Я думаю, вы тоже обратили внимание на доклад Генерального секретаря, господина Си Цзиньпина. Там есть ясное указание: Китай будет и дальше проводить политику открытости, мы будем еще шире открывать ворота для внешнего мира. Мы будем развивать культурную индустрию и одновременно усердно работать, чтобы культура была доступна для каждого гражданина Китая. Когда мы строим социализм с китайской спецификой, мы не только сохраняем свои культурные традиции, одновременно мы открываемся для внешнего мира, мы будем заимствовать все хорошие элементы культуры и цивилизации других наций. Мы не отрицаем, а встречаем и приветствуем, только таким образом мы можем добиться оригинального процветания. Это значит, что мы будем еще более открыто и активно сотрудничать с нашими зарубежными коллегами и друзьями, в том числе и российскими. Мы приветствуем высококачественную культурную продукцию на нашем культурном рынке: и хорошие литературные произведения, и кино, и театр, и музыку, и художников.


Фотографии предоставлены посольством КНР
«Академии кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова»