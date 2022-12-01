Гун Цзяцзя, советник-посланник по культуре посольства КНР: «Любая нация, имеющая древнюю историю и культуру, обязательно должна сохранять культурную традицию»

Петр ВЛАСОВ

На днях в режиме видеоконференции состоялось 23-е заседание Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. «Культура» обсудила перспективы культурных связей с представителем посольства КНР в Москве.

— Госпожа Гун, сегодня много говорят о культурном сотрудничестве России и Китая. Можно узнать более конкретно, в чем заключается здесь интерес Китая?

— Наше сотрудничество в области культуры крайне важно не только из-за того, что культурные связи имеют давнюю историю и своими корнями уходят в далекое прошлое. За последние три года очень сильно сократилось количество офлайн-мероприятий, но до пандемии очень плотно все было — обмены, взаимные визиты артистов, художественных коллективов и педагогов в сфере культуры и искусства. Мы, китайцы, очень хорошо понимаем, что в сфере культурного образования ваши педагоги на очень высоком уровне. Помню, когда много лет назад я сопровождала нашу главную балетную труппу на гастролях в России, была очень насыщенная программа, но они очень настаивали, чтобы был организован их визит в хореографическое училище имени Вагановой в Санкт-Петербурге, для них это как святыня, потому что первые китайские поколения артистов балета воспитаны на технике Вагановой и первые иностранные преподаватели в сфере балетного искусства были приглашены из Советского Союза. Моих родителей, когда они были молодыми, окружала русская культура: кино, музыка, литературные произведения, можно сказать, что это очень сильно повлияло на целое поколение китайцев. Не знаю, сейчас в России еще помнят, как петь «Подмосковные вечера», «Катюша», «Синий платочек», но все эти советские песни уже почти стали китайскими, каждый китаец их может спеть, конечно, на китайском языке, у нас очень хорошие переводчики, они очень красиво перевели эти песни, и мы их считаем уже китайскими песнями. Могу перечислить известные российские художественные коллективы, которым удалось побывать в Китае на гастролях: Симфонический оркестр имени Чайковского, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, балетная труппа Эйфмана, Театр Вахтангова со спектаклем «Евгений Онегин», вы не представляете, какой большой успех был... Кстати, мне кажется очень интересной идея: наша Государственная Пекинская опера хочет совместно с Санкт-Петербургским Александринским театром сделать постановку «Евгения Онегина», это будет содержание «Евгения Онегина», но в изображении Пекинской оперы. Это очень интересная идея совместной постановки: русский роман-классика в трактовке Пекинской оперы. Режиссеры обеих сторон уже начинают активно работать над сценарием, надеюсь, что в недалеком будущем нас ждет премьера постановки, которую можно показать зрителям и в Китае, и в России. Думаю, это здорово.

— Как вы думаете, почему китайская и русская культуры друг к другу тяготеют, что у нас общего, может быть, общие ценности, взгляд на мир одинаковый?

— Я читала классику, русские литературные произведения и думаю, что в них очень четко изображены патриотизм, служение Отечеству, крепкие семейные ценности, большой гуманизм и гражданственность. Я думаю, это общие ценности, в Китае мы тоже очень высоко ценим нравственные ценности, у нас много общего, мы тоже так думаем, наши писатели в литературных произведениях тоже пытаются показать и вызвать у читателей чувства доброты, правды, свободы.

— Какие ценности Китай сейчас пропагандирует в мире и как они через культуру транслируются, воплощаются в культуре?

— Я думаю, любая нация, имеющая древнюю историю, блестящую цивилизацию и культуру, обязательно должна сохранять культурную традицию. То есть не только предметы старины показывать в музее, но сохранять и развивать традиции. Это значит, что мы должны сделать ее более живой и развивать вместе со временем, эпохой. Например, в китайской традиционной культуре мы очень ценим гармонию: если вы сможете сохранить внутреннюю гармонию и потом добиться гармонии между человеком и окружающим миром, тогда будет здоровье, долголетие, будет благосостояние, все будет хорошо. С другой стороны, у нас есть в обиходе известная фраза, я передам основную мысль: «Каждый человек умеет гордиться красотой культуры своей нации, но люди должны научиться гордиться красотой культуры другой нации. Только на этой основе взаимного уважения мы можем мирно и гармонично сосуществовать в этом мире». В последнее время международная обстановка очень сложная, мир вступил в быстроменяющийся период — с разных точек зрения, не только геополитической и экономической. Я думаю, что в такой ситуации все государства должны учиться, как на основе взаимного уважения, на основе взаимообмена, в том числе и культурного, достичь взаимопонимания.

— Вопрос не только про культуру. Каким Китай видит идеальный мир в будущем? Сейчас КНР предлагает миру свою глобальную повестку, свое понимание объединяющих ценностей. Хочется понять, как Китай видит будущее мира...

— Китай — очень мирное государство, и в будущем мы бы хотели видеть мир во всем мире, чтобы все государства и нации жили на основе взаимоуважения, взаимопонимания и взаимовыгоды, совместно и гармонично сосуществовали и развивались, и каждое государство и нация имели бы право выбирать путь, который им нравится и подходит. Вот, я думаю, что бы мы хотели видеть: совместное процветание и совместное развитие.

— Расскажите, пожалуйста, как работает культурный отдел посольства в Москве, чем он занимается?

— Я работаю советником по культуре (до того работала в Министерстве культуры и туризма), то есть курирую сферу культурных обменов и сотрудничества в области культуры, туризма и спорта между Россией и Китаем... Главная задача — помогать установить прямые контакты между культурными учреждениями двух стран: театрами, музеями, библиотеками. Есть механизм — Комиссия по гуманитарному сотрудничеству, а при этой комиссии подкомиссия в сфере культурного сотрудничества, это Минкультуры РФ и Минкультуры и туризма Китая, они ежегодно проводят заседания этой подкомиссии, обмениваются мнениями, раньше заседания проводились офлайн, год в России, год в Китае, руководители министерств регулярно встречались, подписывали протоколы, программу сотрудничества в сфере культуры, ежегодно мы проводим фестиваль «Дни культуры России в Китае», в следующем году — «Дни культуры Китая в России», это регулярные фестивали. А в приграничных районах мы совместно придумали «Ярмарку культуры и искусства Китая и России», она проходит одновременно в двух городах на Амуре, у вас в Благовещенске. Там мы ежегодно проводим огромную ярмарку, очень интересную, я лично там была. В городе выбираем площадь под открытым небом, такой фестиваль-вечеринка, с двух сторон художественные коллективы, певцы выступают, а люди смотрят и веселятся. Состоялся Международный театральный фестиваль имени Чехова, туда пригласили Китай как главного гостя и страну-участника, мы направили 5–6 коллективов, очень обширный диапазон жанров: и древняя китайская опера, и драматическое искусство, и современный танец, и балетная труппа были очень хорошо встречены российскими зрителями. В следующем году мы тоже готовы направить свои коллективы для участия в этом театральном фестивале. Привожу примеры мероприятий по официальным каналам, но на самом деле между Китаем и Россией обмены в области культуры и искусства еще проходят по народным каналам или коммерческим каналам, — агентства, студии приглашают друг друга и проводят различные выставки, это очень бурно и динамично развивается. Правда, за последние три года из-за пандемии это сократилось, но придумали много мероприятий онлайн. Хотя для культуры, конечно, лучше, когда встречаются, общаются вживую, а не только онлайн.

— Есть мнение, что российская культура сейчас находится в упадке, дело не в количестве коллективов, спектаклей, а в том, какие идеи она транслирует, какие смыслы. Что вы об этом думаете?

— С этим я согласна. Для китайцев русская культура это, конечно, имена Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Достоевского. Классики мирового значения. А что касается современной русской литературы, честно говоря, я не очень хорошо ее знаю... Но читала официальную статистику Государственного управления по прессе и печати КНР — Россия уже два года подряд занимает пятое место по экспорту на книжный рынок Китая. Переведено на китайский язык много современной вашей литературы. Это очень важно. Когда мы говорим о современной культуре, то не можем закрыть глаза на правду, часть нашей и вашей молодежи очень ориентированы на Запад, Европу и Америку... Мы помним фразу Маргарет Тэтчер: сила страны не в том, чтобы экспортировать свою продукцию, сила, когда страна сможет экспортировать свою идеологию и культуру. В этом смысле Америка сильна, мы не можем отрицать их влияние, через кино и так далее...

— Как думаете, почему многим в культурном плане так нравится все американское? Это из-за культа богатства, денег, образа страны, где все успешны, или что?

— Большая часть голливудской продукции — просто мусор, но мы не можем отрицать, что есть очень хорошие фильмы, позитивные, которые отражают доброту и высокие нравственные качества персонажей, также хорошо разработаны сюжеты, костюмы, диалоги. Кинематографическая индустрия в Америке высокого уровня, мы должны заимствовать удачный опыт, изучать их хорошие элементы. Хотя у Америки, России, Китая идеология, мировоззрение, традиции, культура разные, но есть и что-то общее для всего человечества: стремление к доброте, красоте, справедливости, я думаю, это универсальные ценности. У вас молодежь любит смотреть американскую анимацию, мультфильмы?

— Да, но мы тридцать лет при том почти не занимались собственной анимацией.

— Раньше в СССР были очень хорошие мультфильмы. Когда я начала изучать русский язык, преподавательница показывала нам «Ну, погоди!»... Из современных я знаю «Машу и медведя»... У вас очень сильная традиция в анимации, очень важно, чтобы она транслировала нужные ценности на молодое поколение, детей, это исключительно важно.

— Давайте вернемся к двустороннему сотрудничеству. Вот вы говорите, в Китае много издают книг современных российских авторов. Но я слышал, что часто издательства делают это только ради государственного гранта. Книгу издают, но потом она никуда не идет.

— Я тоже заметила такую проблему, причем уже с вашей стороны: есть современные китайские писатели, чьи книги очень популярны в Китае, и наши российские коллеги выбирают этих писателей, перевели на русский язык, но этих книг нет в магазинах или их очень мало. Мы сейчас должны серьезно подумать над этой проблемой, но важно задействовать именно рыночные механизмы.

— Могут ли, например, российские издатели напрямую выходить на китайских? Есть ли механизмы прямого общения?

— В Китае работает Всекитайский союз сотрудников литературы и писателей, я думаю, что можно создать некую прямую возможность для контакта. Но издательство должно ознакомиться с содержанием вашей книги, а русистов очень не хватает, особенно профессиональных. Мы хотели бы совместно с нашими российскими коллегами подготовить побольше профессиональных специалистов в сфере культуры и искусства, чтобы они могли служить своеобразным мостом.

— Недавно состоялся ХХ съезд КПК, крайне важное событие для Китая. Как решения съезда повлияют на культурную политику?

— Я думаю, вы тоже обратили внимание на доклад Генерального секретаря, господина Си Цзиньпина. Там есть ясное указание: Китай будет и дальше проводить политику открытости, мы будем еще шире открывать ворота для внешнего мира. Мы будем развивать культурную индустрию и одновременно усердно работать, чтобы культура была доступна для каждого гражданина Китая. Когда мы строим социализм с китайской спецификой, мы не только сохраняем свои культурные традиции, одновременно мы открываемся для внешнего мира, мы будем заимствовать все хорошие элементы культуры и цивилизации других наций. Мы не отрицаем, а встречаем и приветствуем, только таким образом мы можем добиться оригинального процветания. Это значит, что мы будем еще более открыто и активно сотрудничать с нашими зарубежными коллегами и друзьями, в том числе и российскими. Мы приветствуем высококачественную культурную продукцию на нашем культурном рынке: и хорошие литературные произведения, и кино, и театр, и музыку, и художников.