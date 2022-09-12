Главный режиссер Росгосцирка Елена Петрикова: «Цирк — искусство молодых»

Татьяна ФИЛИППОВА

Минкультуры РФ разрабатывает новые формы поддержки циркового искусства. Главный режиссер Росгосцирка в интервью «Культуре» рассказала, что нового сейчас происходит в цирке.



— Я думала, что все будет намного хуже, потому что много лет назад, когда мы уходили из компании Росгосцирк, нас многое в ней не устраивало. А сейчас я с удовольствием вернулась, так как вижу, что у компании есть будущее, у компании есть руководство, которое знает, что делает, потому что наш цирковой конвейер – это уникальная, очень сложная система, которой никто в мире больше не пользуется, и ее надо знать, понимать, как она работает. И мне очень нравится сейчас работать в новой команде с людьми в руководстве, которые знают все нюансы, знают, как компанию поднять, и я вижу, как на моих глазах это происходит, это не может не радовать, и я думаю, что у нас все будет замечательно.



— Я люблю цирк, но про понятие «цирковой конвейер» узнала только во время пандемии, когда конвейер встал. Я правильно понимаю, что это очень старая форма работы цирка?



— Да, она была создана в Советском Союзе, в компании Союзгосцирк. Сейчас она объединяет почти 40 цирков в разных регионах России. Работает она следующим образом: из цирковых номеров формируются программы, и эти программы переезжают по цепочке из одного цирка в другой. То есть одна программа выезжает, заезжает другая. И по всей России формируется цепь смены программ. Когда цепочка рвется, возникают большие проблемы. Если вы, допустим, нарушите одно звено, если какая-то программа не уедет из цирка, то следующая туда уже не заедет, на ее место не заедет третья, и весь конвейер встанет. Но обычно такого не происходит, у нас есть замечательный отдел формирования гастролей, там сидят люди, которые все возникающие вопросы решают на ходу.



— Во время пандемии многие цирковые коллективы вынуждены были остаться там, где их застал карантин, на полгода, а то и дольше. Так как любые зрелищные мероприятия были запрещены, зарабатывать они не могли, нечем было платить зарплату сотрудникам, кормить животных и так далее, и многие артисты были вынуждены искать работу в других областях, чтобы продержаться во время вынужденного простоя. Цирк уже пришел в себя после этого удара?



— Да, мы уже встаем на ноги. Насколько я знаю, только русские компании поддерживали своих артистов во время пандемии. Многие зарубежные цирковые компании, включая Цирк дю Солей, закрылись, а наши компании — Росгосцирк, Цирк Никулина и Большой московский цирк — своих артистов сохранили. Платили зарплаты, содержали животных. Конечно, расходы были колоссальные, невероятные, но мы при поддержке государства выбираемся из этого.



— Вам удалось отсмотреть все цирковые программы за этот год с небольшим?



— Да. Большую часть программ я знаю, и артистов знаю, так как выросла в цирке. Но отсмотрела все по новой.



— Что требует изменений?



— Зрелищная часть программ, потому что сегодня зрителя нужно удивлять не только трюком, но и визуальными эффектами. Нужен современный свет, звук, костюмы. Мы уже много сделали для этого, но нам не хватает оснащения. Нужны различные спецэффекты — зритель этого ждет. Современный зритель хочет видеть 3-D мэппинг, голограммы, лазерные шоу. Вот на это нам нужны деньги. А что касается самих артистов и трюкового репертуара, российский цирк впереди планеты всей, замечательные артисты работают у нас в компании.

Сейчас мы увидели внимание со стороны государства, президент на совещании с главами министерств просил уделить внимание цирку. Это то, что сейчас нам необходимо, поддержка на высоком уровне, государственные субсидии и программы.



В России стартовала программа Пушкинская карта, но цирки туда не попали. Мы уверены, что включение цирков в эту программу помогло бы большому количеству молодежи во всех регионах страны познакомиться с цирковым искусством. Зрительский запрос есть, мы получаем много писем с вопросом: «Почему вас нет в Пушкинской карте?».



— После того, как по российской провинции прокатился Цирк дю Солей, зритель ждет от цирка не только спецэффектов, но и нового способа подачи цирковых номеров.



— Мы сейчас в этом направлении как раз работаем, и мне кажется, у нас неплохо получается. Вышли новые спектакли — именно спектакли, а не традиционные цирковые представления. Со смыслом, с идеей, с сюжетом. Прекрасный спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина, был создан совместно Цирком Никулина и Большим московским цирком, замечательный спектакль-мюзикл на воде «Одиссея», поставленный ученицей Романа Виктюка Викторией Коноваловой, это вообще инновационный проект, в котором соединяются цирк, театр и опера. К 350-летию Петра Великого мы выпустили спектакль «Быть по сему» о петровских реформах, премьера была в Санкт-Петербурге.



Кроме того, Росгосцирк — первая компания, которая ввела в цирковой манеж тифлокомментирование, это инклюзивный способ коммуникации, который позволяет особым зрителям оценить визуальную часть цирковых спектаклей. Людям, у которых есть проблемы со зрением, важно ощущать свою сопричастность к происходящему. Мы уже протестировали работу тифлокомментаторов в Сочинском, Воронежском, Саратовском цирке. На первом международном цирковом фестивале «Без границ», который пройдет в Санкт-Петербурге под патронажем Ольги Борисовны Любимовой с 3 по 6 ноября, тоже будет использоваться эта технология.



— Вы были режиссером-постановщиком и продюсером Всемирного фестиваля клоунов, на котором мне в прошлом году посчастливилось побывать. Клоуны были прекрасны, предполагается ли повторение?



— К сожалению, клоуны — штучный товар не только в России, но и в мире, и делать клоунский фестиваль каждый год не получится, мы надеемся делать его раз в несколько лет. Может быть, в следующем году получится. Мы следим за работой наших коллег в других странах, если появятся хорошие клоуны, которых интересно будет привезти, мы обязательно это сделаем.



— На предстоящую осень запланировано еще одно международное мероприятие — конкурс «Принцесса цирка».



— Да, с 20 по 23 октября, это замечательный конкурс, который проходит традиционно в Саратове. Сейчас мы его возродили после большого перерыва. В этом конкурсе участвуют только женщины, представительницы циркового искусства со всего мира. Приятно, что, несмотря на ситуацию в мире, очень много артистов изъявили желание приехать на наши фестивали.



— Учитывая нынешний политический вектор, не исключено, что к нам будет приезжать много артистов из Китая. Не боитесь конкуренции с китайскими циркачами?



— Для меня лично в цирке вообще нет конкуренции, мы все занимаемся одним делом, и странно видеть конкурентов в своих партнерах. Цирк, как я все время говорю, это вообще отдельная нация. Что характеризует нацию? Традиции, история, культура и даже мода. Все это в цирке есть, поэтому цирковые — это отдельная нация. И лично я всегда горжусь достижениями своей цирковой нации.



В Китае прекрасная школа акробатического искусства, которой нет равных. Это абсолютно точно. Но школа воздушной гимнастики, школа дрессуры, школа клоунады — в этих позициях первое место за российскими артистами.



— Елена, а вы ушли с манежа?



— Да. Надо давать дорогу молодым. Я в свои 43 года уже лучше себя не стану, качество трюков будет уже не на таком уровне, на котором я привыкла работать. Не хочу, чтобы про меня говорили: «Когда же эту женщину вынесут ногами вперед». Я считаю, что цирк — это искусство молодых, есть талантливые молодые ребята, выпускники Румянцевского циркового училища, вот им дорога, их нужно показывать на манеже. А мы уже свое отлетали. Пусть нас запомнят хорошими артистами.



— Я знаю, что в цирковом училище тоже начались перемены.



— Да, там новый директор, Елена Владимировна Шевченко, она модернизирует систему обучения в соответствии с современными требованиями. В обязательном порядке студенты будут осваивать все танцевальные стили — не только классическая хореография, которая была там ранее, но и народные танцы, и современные, мы будем приглашать актеров-педагогов по театральному мастерству, чтобы у нас из училища выходили универсальные артисты, которые могут не только показывать трюки, но и играть роли.



— Не могу не спросить про цирковых животных.



— Почему-то всегда, когда пишут о жестоком обращении с животными, вспоминают Росгосцирк и братьев Запашных, потому что они личности медийные, и все случаи, о которых пишет пресса, приписывают нам. Во всех таких случаях это цирки, которые не имеют к нам никакого отношения — передвижные шапито или зооцирки. Я надеюсь, что таких случаев больше не будет, потому что мы добились лицензирования компаний, которые работают с животными. Если у вас нет лицензии, с животными вы работать не можете. Лицензия выдается комиссией, которая смотрит, как содержатся животные, помещение, корма, все это будет под контролем.



— Мне кажется, что цирковой человек всегда в пути. Какая у вас ближайшая цель, какой точки вы хотели бы достичь?



— Моя задача — довести абсолютно все наши программы до такого уровня, чтобы они вызывали у зрителя wow-эффект. Если получится, буду считать себя счастливым человеком.



Фото: Гавриил Григоров/ТАСС и Игорь Иванко/АГН "Москва"

