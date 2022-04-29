Вице-премьер РФ Татьяна Голикова: «В сложных геополитических условиях значимость Года культурного наследия народов России кратно возрастает»

Елена СЕРДЕЧНОВА

В Москве в Доме Пашкова 27 апреля прошло первое заседание Оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России. Что год грядущий нам готовит, и почему обращение к наследию важно — разбиралась «Культура».

Хотя первое заседание оргкомитета состоялось 27 апреля, сам Год культурного наследия начал свою работу еще 16 марта на V Конгрессе фольклористов. А сама идея проведения грандиозного мероприятия, посвященного культурному наследию, родилась в конце 2021 года, тогда же президент России Владимир Путин подписал указ о его проведении.

Открывая заседание оргкомитета, вице-премьер РФ Татьяна Голикова обозначила цель Года культурного наследия — это сохранение наследия, духовных и нравственных традиций России.

— Мы проводим Год культурного наследия народов России в сложных геополитических условиях, поэтому его значимость кратно возрастает. В нашей стране живет более чем 190 национальностей, каждая из которых имеет свои традиции, свое культурное наследие, и все они считают своей Родиной Россию. Мы хотим еще раз подчеркнуть, как важно единение, как важна культура, как важно сохранение традиций и исторической памяти нашей страны, — рассказала она.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов и вовсе назвал сохранение и поддержку этнокультурного разнообразия и традиционных ценностей стратегической целью государственной политики.

— На протяжении тысячелетней истории наше государство создавало общность равноправных народов, народов, приверженных единым нравственным ценностям. Укрепление единства народов Российской Федерации и сохранение и поддержка этнокультурного разнообразия и традиционных ценностей является стратегической целью нашей государственной политики, — заявил со сцены Магомедов.

Укреплять единство будут с помощью обширной программы Года. В нее войдут 180 мероприятий, а основных — самых масштабных — будет 36. Праздничную программу, а иначе как праздничной программу Года культурного наследия не назовешь, можно разделить на несколько блоков. Мероприятия по сохранению и популяризации объектов культурного наследия и самого наследия; поддержка народных ремесел; поддержка национальных культур. Есть место в программе и совершенствованию нормативно-правовой базы и поддержке издательской деятельности.

Любители народной культуры увидят фестивали и конкурсы, познакомятся с научными достижениями. Например, это можно будет сделать в Ассоциации этнографических музеев страны, которую создаст Российский этнографический музей. Потому что очень важно знать о своих корнях. Кстати, последние работы этнографов показывают, что мы — носители той или иной культуры — можем донести «сведения» о своих предках, которые жили 100-150 лет назад.

На протяжении 2022 года исследователи совершат фольклорные рейды в разные районы страны. Собранный материал будет оцифрован и опубликован. Впервые Министерство культуры проведет четыре декады — народной музыки, народного танца, народной песни, народных праздников и обрядов. Скучать не придется.

По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, такого интереса общественности к событию еще не доводилось видеть, хотя у Минкультуры России богатый опыт проведения различных тематических годов.

— Интерес очень большой. Отбирая мероприятия, мы хотели, чтобы они привлекли как можно большее количество граждан нашей страны и, конечно, детей, молодежь. Так, мы впервые проводим Детскую фольклориаду, состоится и конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия». Росмолодежь проведет Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», сосредоточившись на теме «Сохранение культурного наследия», — говорит министр.

Особое внимание будет уделено поддержке народных художественных промыслов, ремесленников. Поэтому будут проведены Международный ремесленный конгресс, Глобальный форум креативных территорий, Всемирный конгресс традиционной игрушки. Председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин уверяет «Культуру», что Год культурного наследия народов — очень важен, но надо смотреть шире.

— Хорошо, чтобы народным промыслам оказывалась системная поддержка, чтобы мы могли их сохранять, развивать. Нам нужно решение руководства страны о неотложных мерах по поддержке этой сферы, потому что она сегодня находится в тяжелом положении. Год культурного наследия должен стать переломным. Формы поддержки могут быть разными: например, преференции по оплате за энергоресурсы. Возьмем мастеров-индивидуалов. Они все тратят много энергоресурсов. Металл надо варить, глину надо обжигать, дерево — сушить, хрусталь — выдувать. Нужна помощь в оплате помещений, а самое главное — надо решать вопрос с зарплатой мастеров, которые сейчас получают по 20 000 рублей, мастера же высочайшего уровня, которые делают лаковые миниатюры, например, получают 30 000, — делится он.

Интересно, что план насыщен не только интересными «годовыми» проектами, но и мероприятиями, которые будут продолжены после завершения Года. Чтобы каждое предложение было детально проработано, Минкультуры предлагает создать при заинтересованных федеральных органах власти профильные рабочие группы. А с 2023 года министерство впервые будет выдавать гранты для народных и фольклорных коллективов. Их общая сумма составит 100 миллионов.

Директор Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова Тамара Пуртова говорит «Культуре», что цель Года, да и задача деятельности Дома, — чтобы народная культура была живой.

— Наша задача народную культуру не только сохранить, но и передать следующим поколениям. Я считаю, опасно архаизировать народную культуру, ее лучшие практики должны стать частью современной жизни. Поэтому целей у Года культурного наследия народов России много. И памятники сохранять, и возрождать традиционную культуру во всех формах, соответственно популяризировать народную культуру среди молодежи и, конечно, поддерживать народное профессиональное искусство, — заключает она.

Фотографии: Сергей Киселев / АГН Москва; на анонсе — с сайта www.ethnomuseum.ru.