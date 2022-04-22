Минкультуры научит школьников креативу

Елена СЕРДЕЧНОВА

В России появятся школы креативных индустрий, а Минкультуры разработало типовой проект этих учебных заведений. Что они собой представляют — разбиралась «Культура».

Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек, а вот специалистов в творческой индустрии — художников-мультипликаторов, сценографов, дизайнеров в провинции не хватает. Конечно, Министерство культуры России такое положение дел не устраивает. Вот уже несколько лет ведомство пытается найти образовательный формат, который позволил бы заполнить лакуну для регионов — отсутствие или недостаток специалистов творческих профессий. Особенно не хватает специалистов театрам. Речь идет о художниках-постановщиках и звукорежиссерах. Молодые люди, которые хотели бы получить такую профессию, уезжают из регионов, а потом уже не возвращаются. Нужны и люди, разбирающиеся в современных интерактивных цифровых технологиях, без которых сегодня никуда. В общем, регионы просят креатива.

С осени 2020 года в стране стали появляться первые школы креативных индустрий, в которых молодые люди — ребята от 10 до 18 лет — могли получать бесплатное образование в творческой сфере. Причем, получать образование современное, высококлассное, которое позволит провинции встать на свои креативные «ноги» сформировать прослойку крепких специалистов. Потому что, конечно, концепция таких школ подразумевает, что многие ребята будут продолжать обучение в творческих учебных заведениях или займутся работой в креативной индустрии.

И вот в апреле этого года правительство утвердило изменения в госпрограмму «Развитие культуры», которые позволят государству финансировать школы креативных индустрий, а профильное ведомство 12 апреля представило на общественное обсуждение типовой проект таких школ.

Как следует из документа, размещенного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обычная школа креативных индустрий будет состоять

из «шести студий и двух обеспечивающих модулей», сам же проект детально описывает полный комплект оборудования, необходимый для школы, а также требования к программному обеспечению.

Чего там только нет: и комплект для 3D-моделирования, и комплект для студийной записи звука, включающий в себя микрофон c трехмерным позиционированием, и комплект для студийной и выездной фото- и видеосъемки. Интересно, что при создании школы креативных индустрий получатели субсидии вправе самостоятельно определить минимальный набор оборудования для каждой студии.

Директор Школы креативных индустрий Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства Евгения Гельцер говорит «Культуре», что речь идет именно о подготовке по программам дополнительного образования для детей, а возможно в будущем и взрослых.

— Школа креативных индустрий в Кемерово была первым таким учебным заведением в России. Это был уникальный проект филиала Российского государственного института сценических искусств (РГСИ) — Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства. Затем такие школы появились в других филиалах РГСИ — во Владивостоке и Калининграде, — делится собеседница. — Наша школа работает по программам дополнительного образования для детей, возможно, в будущем мы будем обучать и взрослых. Пока же работаем только с ребятами — их сейчас около 100 — которые учатся в средней и старшей школе. Система строится таким образом, что в первый год дети проходят все шесть направлений — анимации, дизайна, звукорежиссуры и современной электронной музыки, интерактивных цифровых технологий, фото- и видеопроизводства и, конечно, театра и театральных технологий. На каждую студию отводится 18 часов. За год дети творчески раскрываются и уже на второй год обучения выбирают именно то направление, которое им больше всего понравилось. Итогом станет создание собственного творческого проекта и, конечно, получение сертификата о дополнительном образовании.

По словам Гельцер, концепция Школы креативных индустрий разрабатывался совместно с концепцией Высшей школы музыкального и театрального искусства в Кемерово. Главная задача этого образовательно формата —. раскрыть творческие способности детей и подростков.

— Самое главное, чего мы хотели бы добиться — чтобы дети раскрыли в себе творческий потенциал. Ведь, к сожалению, часто бывает, что выбор за ребенка делают родители. А у нас здесь представлено много направлений, ребенок может понять чего хочет он сам. Затем — должен научится создавать готовый творческий продукт, а не просто получить навыки. Например, если ребенок занимался в студии дизайна, то он должен на выходе создать игру или 3Д-персонаж. Если занимался в студии фото- и видеопроизводства, то снять фильм. И это сделать несложно — у нас оборудование профессиональное, по последнему слову техники, а с детьми работают великолепные специалисты, — рассказывает Евгения Гельцер.

Особую гордость у директора Школы креативных индустрий вызывает театральная студия. В ней есть минисцена, на которой подростки могут попробовать себя в роли художника-постановщика спектакля. Такие специалисты ой как нужны на Кузбассе, а их с днем с огнем не найти. Занимается же с детьми настоящий сценограф.

Но подготовкой творческих кадров и раскрытием потенциала у детей миссия Школы креативных индустрий не исчерпывается. Кемеровчане подумывают работать со взрослыми и очень взрослыми учениками, которых сейчас называют людьми третьего возраста. Чтобы пожилой человек мог прийти и воспользоваться оборудованием, также как и молодой — снять фильм, сделать коллаж из фотографий. Важно, что и для старых, и для малых занятия будут бесплатными.

Если говорить о финансировании, то с 2022 года регионы уже получают субсидии из федерального бюджета на создание таких образовательных учреждений. Счастливчиков определяет Министерство культуры России по результатам конкурсного отбора. Господдержка предоставляется на покупку, доставку и монтаж оборудования и сценических конструкций. Остальные траты берет на себя регион и сама образовательная организация.

Так что бесплатное обучение по творческим направлениям стало доступно не только студентам профильных колледжей и вузов. Теперь в каждую школу креативных индустрий будут принимать не менее 60 человек в год в возрасте от 10 до 18 лет.

Фотографии: Денис Гришкин, Кирилл Зыков / АГН Москва.