Сказка стала былью: в России прошел V Конгресс фольклористов

Елена СЕРДЕЧНОВА

В Рязани в конце марта завершилось крупное научное событие — V Всероссийский конгресс фольклористов, открывший Год культурного наследия народов России. «Культура» поговорила с организаторами форума и выяснила, почему власти всерьез взялись за поддержку нематериального культурного наследия.

Государство решило напомнить о том, что традиционная культура и народное художественное творчество являются неотъемлемой частью нашей идентичности, и объявило 2022 год Годом культурного наследия народов России. В текущей ситуации это решение выглядит и почти пророческим, и символичным. Первым и ключевым мероприятием года стал V Всероссийский конгресс фольклористов. Вслед за тем, в июне, в Чувашии состоится Всероссийская детская фольклориада. А еще по всей стране пройдут декады народного творчества. Это новый проект, который предполагает цикл тематических мероприятий, раскрывающих разнообразие жанров культурного наследия народов России. Первой в апреле стартует декада народного танца. В сентябре мы увидим декаду народных праздников и обрядов, а ближе к концу года — декады народной музыки и песни.

Год культурного наследия народов России будет богат выставочными и фестивальными проектами. На сцене Кремлевского дворца пройдет гала-концерт с участием профессиональных национальных коллективов и носителей традиций. Состоится и концерт «Звезды народного искусства», где выступят яркие любительские коллективы.

На Санкт-Петербургском международном культурном форуме запланирован форум «Народная культура в XXI веке: традиции и инновации». Там представят «Золотую антологию народной культуры» — сто шедевров нематериального культурного наследия. Она станет презентацией многолетней работы по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия народов России, которой занимается Российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова.

Конгресс фольклористов — крупнейший научный форум, на котором раз в четыре года собираются академические исследователи, аспиранты и преподаватели высших учебных заведений, специалисты региональных методических центров в сфере народного творчества, руководители фольклорно-этнографических ансамблей и общественные деятели.

В этом году в его работе приняли участие 250 человек из 50 регионов России и 14 зарубежных стран. Сам же форум прошел в Рязани — городе, богатом историей и являющемся кладезем объектов нематериального наследия. Организаторами мероприятия выступили Министерство культуры России, минкультуры Рязанской области, Государственный Российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова (ГРДНТ) и Рязанский центр народного творчества.

Министр культуры России Ольга Любимова направила приветствие участникам форума.

— Открывая Всероссийский конгресс, мы даем старт программе ключевых мероприятий года. Уверена, что насыщенная программа форума позволит всем участникам обсудить актуальные проблемы современной фольклористики, представить результаты своих исследований, наметить перспективы дальнейшей работы, — отметила она.

Директор Государственного Российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова, председатель Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия Тамара Пуртова рассказала «Культуре», что V Конгресс фольклористов — событие долгожданное и знаковое. При его подготовке по-новому подошли к формированию программы.

— Мы отошли от узких специальных тем, выделив четыре крупные проблемы, внутри которых развивались дискуссии. Например, в одном случае в центре внимания было само явление народной культуры, в другом — научная концепция, а также опыт реализации межэтнических, кросс-культурных проектов и общественных инициатив. Важной темой стала роль личности в изучении, сохранении традиций — носителей и хранителей нематериального культурного наследия, а также и меры поддержки их деятельности.

По ее словам, примером такой поддержки является премия Министерства культуры «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. С 2019 года в рамках национального проекта «Культура» проходит Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов, победители которого — 20 коллективов — ежегодно получают гранты по 2 миллиона рублей. Государство поддерживает грантами многие региональные проекты в области традиционной культуры. На одной из дискуссионных площадок конгресса как раз обсуждались успешные практики поддержки и инструменты их тиражирования.

Член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Александр Черных отмечает, что Конгресс фольклористов — большое научное мероприятие, которое раз в четыре года собирает ученых из России, ближнего и дальнего зарубежья, занимающихся изучением традиционной культуры, устного народного творчества.

— На конгрессе были представлены новые исследования и издания — теоретические работы, посвященные изучению фольклорного текста, этномузыковедению, публикации фольклорных материалов. И хотя в гуманитарных науках сложно говорить о каких-то необыкновенных открытиях, но на нем мы увидели результаты многолетних исследований. Например, получилось обсудить «вживую» важные вопросы о фольклорном тексте и аспектах его изучения, особенности бытования фольклора в условиях межэтнического взаимодействия и многие другие проблемы. Докладчики делились результатами экспедиционной деятельности и итогами теоретических осмыслений. Особенностью V Конгресса стало то, что там встретились ученые-теоретики и практики, а это бывает достаточно редко, — говорит собеседник «Культуре».

По словам Александра Черных, говорили на мероприятии и об основных «больных» вопросах. Во-первых, о проблеме фольклорных архивов: сегодня просто нет документов, регулирующих эту отрасль. У большинства фольклорных архивов нет официального статуса, они существуют на «голом» энтузиазме университетов или консерваторий, которые собирали их десятилетиями.

Еще одна проблема фольклористики, как и гуманитарной науки в целом, — нехватка молодых ученых. Сама фольклористика — наука современная, ее перспективы связаны с развитием новых направлений, с работой на стыке нескольких научных дисциплин, школ, и конгресс обогатил эту науку новыми идеями.

Тамара Пуртова полагает, что конгресс подвел итоги прошедшего четырехлетия и презентовал научные открытия, а самое главное — определил, как дальше будет развиваться научная и практическая мысль.

— Очень бы хотелось, чтобы именно в этом году приняли закон о нематериальном культурном наследии. Работа над проектом сейчас — в самой активной стадии. Решение о его разработке приняли в сентябре прошлого года на VII Парламентском форуме Совета Федерации. При активном участии заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой создана межведомственная рабочая группа. Закон закрепит на общероссийском правовом уровне основные направления, механизмы и обязательства по поддержке традиционной народной культуры, — делится она.

Сейчас же наша общая задача, чтобы на всех уровнях власти осознали, как важно сохранять и развивать этнокультурное многообразие нашей страны. Руководители регионов, главы муниципалитетов должны понимать, что традиционная народная культура — основа и духовно-нравственного, и гражданско-патриотического воспитания, играющих огромную роль в формировании национальной идентичности и единого культурного пространства.

Фотографии: www.rusfolk.ru.